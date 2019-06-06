Экс-главу полиции Киевской области отправили в Донбасс

КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Подавшего в отставку начальника полиции Киевской области генерала Дмитрия Ценова, подчиненных которого подозревают в смерти ребёнка, перевели на службу в зону Операции объединенных сил в Донбассе, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Ценов подал в отставку после смерти 5-летнего мальчика в Переяслове-Хмельницком Киевской области, которого, вероятно, ранили нетрезвые сотрудники полиции. Ребенок был ранен 31-го мая, а в понедельник умер в киевской больнице.

"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сирскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова. Это должность, на которой он должен быть в окопе, на каждом блокпосту", - написал Аброськин в четверг в Facebook