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РИА Новости

Рада отказалась рассматривать проект Зеленского о незаконном обогащении

Вчера, 12:43
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© РИА Новости / СтрингерЗаседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в четверг отказалась вносить в повестку дня законопроект о незаконном обогащении, предложенный президентом Владимиром Зеленским.
За внесение законопроекта в повестку дня проголосовали 205 депутатов при необходимом минимуме 226 человек.
При этом Рада включила в повестку дня аналогичный законопроект, который внесли ряд депутатов.
Ранее в пресс-службе украинского президента сообщили, что законопроект был разработан совместно с украинскими и иностранными экспертами. Он вводит новый механизм конфискации - по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает уголовное наказание для чиновников за незаконное обогащение. Отмечается, что гражданская конфискация применяется в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Швейцарии и других странах. Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие 500 прожиточных минимумов или 900 тысяч гривен (более 33 тысяч долларов).
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