Рада отказалась рассматривать проект Зеленского о незаконном обогащении

Ранее в пресс-службе украинского президента сообщили, что законопроект был разработан совместно с украинскими и иностранными экспертами. Он вводит новый механизм конфискации - по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает уголовное наказание для чиновников за незаконное обогащение. Отмечается, что гражданская конфискация применяется в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Швейцарии и других странах. Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие 500 прожиточных минимумов или 900 тысяч гривен (более 33 тысяч долларов).