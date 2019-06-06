СК показал видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. СК опубликовал кадры задержания министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды.
На видео длительностью 30 секунд можно рассмотреть, как сотрудник ФСБ ведет чиновника, который держит руки за спиной, при нем только сумка через плечо.
Ранее сообщалось, что министра задержали в столичном аэропорту Шереметьево.
Его подозревают в превышении должностных полномочий, а именно — в незаконном назначении, согласовании и проведении сплошной санитарной рубки в заповедном лесу "Туколонь". Ущерб оценивается в 748 миллионов рублей.
Шеверде грозит до десяти лет лишения свободы.