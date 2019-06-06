В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Его подозревают в превышении должностных полномочий. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на десять лет.

© Стоп-кадр видео УФСБ по Иркутской области, опубликованного СК РФ Задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды в аэропорту Шереметьево. 6 июня 2019 © Стоп-кадр видео УФСБ по Иркутской области, опубликованного СК РФ Задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды в аэропорту Шереметьево. 6 июня 2019

Задержание прошло в рамках расследования дела о санитарной рубке леса на площади 120 гектаров в природном заказнике "Туколонь". Ущерб оценивается в 748 миллионов рублей. Шеверда стал четвертым фигурантом дела.