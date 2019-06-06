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РИА Новости

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

Вчера, 07:47
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Его подозревают в превышении должностных полномочий. Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на десять лет.
© Стоп-кадр видео УФСБ по Иркутской области, опубликованного СК РФЗадержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды в аэропорту Шереметьево. 6 июня 2019
Задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды в аэропорту Шереметьево
© Стоп-кадр видео УФСБ по Иркутской области, опубликованного СК РФ
Задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды в аэропорту Шереметьево. 6 июня 2019
Задержание прошло в рамках расследования дела о санитарной рубке леса на площади 120 гектаров в природном заказнике "Туколонь". Ущерб оценивается в 748 миллионов рублей. Шеверда стал четвертым фигурантом дела.
Как отмечает СК, в ближайшее время чиновнику предъявят обвинения. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.
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СК РФМоскваИркутская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Вот интересно, а что местные правоохранительные органы, прокуратура спя́т или в доле у таких хапуг? Китайцы вырубают леса и отправляют к себе! Неужели всё на законном основании? Сомневаюсь! Обязательно Москва нужна, чтобы взять за шкирку этих ворюг!
6 июня, 08:30
aalenik278552
15240113
А этот сколько спионерил? Хотя если меньше миллиарда, даже не озвучивайте. Это уже не интересно.
6 июня, 07:50
nnicolay.n1kitin
94293317
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