Чижов назвал вопрос о "Северном потоке — 2" политизированным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Вопрос о "Северном потоке-2" предельно политизирован оппонентами РФ, хотя это исключительно экономический проект, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" на полях ПМЭФ постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у России шансы за счет бизнеса решить в свою пользу вопрос с "Северным потоком-2", или политика сыграет ключевую роль, Чижов заявил: "С помощью бизнеса да, за счет бизнеса - нет. Потому что вопрос о "Северном потоке-2" предельно политизирован нашими оппонентами".
"Хотя изначально это действительно коммерческий проект", - подчеркнул он.
Постпред РФ при ЕС отметил, что в действиях Дании, которая "все затягивает решение вопроса о маршруте через свою эксклюзивную экономическую зону", экономические интересы не просматриваются.
"Только сугубо политические, во многом внутриполитические, потому что у них на днях очередные выборы прошли", - отметил Чижов.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Nord Stream 2 AG 15 апреля сообщила, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока-2" – теперь в исключительной экономической зоне Дании к югу от острова Борнхольм. Датские власти в марте просили компанию рассмотреть именно этот вариант. В этой заявке содержится две альтернативы маршрута. При этом сейчас в регуляторе DEA уже находятся две заявки на строительство - по основному маршруту в территориальных водах страны к югу от острова Борнхольм и альтернативному - к северо-западу от Борнхольма.