Чижов назвал вопрос о "Северном потоке — 2" политизированным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Вопрос о "Северном потоке-2" предельно политизирован оппонентами РФ, хотя это исключительно экономический проект, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" на полях ПМЭФ постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у России шансы за счет бизнеса решить в свою пользу вопрос с "Северным потоком-2", или политика сыграет ключевую роль, Чижов заявил: "С помощью бизнеса да, за счет бизнеса - нет. Потому что вопрос о "Северном потоке-2" предельно политизирован нашими оппонентами".

"Хотя изначально это действительно коммерческий проект", - подчеркнул он.

Постпред РФ при ЕС отметил, что в действиях Дании, которая "все затягивает решение вопроса о маршруте через свою эксклюзивную экономическую зону", экономические интересы не просматриваются.

"Только сугубо политические, во многом внутриполитические, потому что у них на днях очередные выборы прошли", - отметил Чижов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.