Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T12:17Z
https://ria.ru/20190606/1555318911.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152282/09/1522820983_0:0:5457:3070_1036x0_80_0_0_6b4d1e27db82df22ac00a852a783667a.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Чижов назвал вопрос о "Северном потоке — 2" политизированным

Вчера, 12:17
277
© РИА Новости / Геннадий МельникПостпред России при Европейском союзе Владимир Чижов
Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Вопрос о "Северном потоке-2" предельно политизирован оппонентами РФ, хотя это исключительно экономический проект, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" на полях ПМЭФ постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у России шансы за счет бизнеса решить в свою пользу вопрос с "Северным потоком-2", или политика сыграет ключевую роль, Чижов заявил: "С помощью бизнеса да, за счет бизнеса - нет. Потому что вопрос о "Северном потоке-2" предельно политизирован нашими оппонентами".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
5 июня, 01:08
Пушков предсказал последствия борьбы Зеленского с "Северным потоком — 2"
"Хотя изначально это действительно коммерческий проект", - подчеркнул он.
Постпред РФ при ЕС отметил, что в действиях Дании, которая "все затягивает решение вопроса о маршруте через свою эксклюзивную экономическую зону", экономические интересы не просматриваются.
Рабочий на строительной площадке газопровода Nord Stream 2 в немецком Лубмине
1 июня, 11:49
В США раскрыли детали законопроекта против "Северного потока — 2"
"Только сугубо политические, во многом внутриполитические, потому что у них на днях очередные выборы прошли", - отметил Чижов.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Участок строительства газопровода Северный поток — 2
1 июня, 04:02
В США предложили пять видов санкций против "Северного потока — 2"
Nord Stream 2 AG 15 апреля сообщила, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока-2" – теперь в исключительной экономической зоне Дании к югу от острова Борнхольм. Датские власти в марте просили компанию рассмотреть именно этот вариант. В этой заявке содержится две альтернативы маршрута. При этом сейчас в регуляторе DEA уже находятся две заявки на строительство - по основному маршруту в территориальных водах страны к югу от острова Борнхольм и альтернативному - к северо-западу от Борнхольма.
210000
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумСеверный поток-2Владимир ЧижовРоссияЭкономика
Рекомендуем
Рабочий на газокомпрессорной станции
Миллер и Додон обсудили поставку российского газа в Молдавию
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на вопрос о контактах России с Гуаидо
Символический сварной шов Турецкого потока
Новак назвал сроки подготовки ГТС Венгрии к приему газа "Турецкого потока"
Бывший президент Украины Леонид Кучма
Глава украинской делегации в ПАСЕ обвинил Кучму в измене
Лента
новостей
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
Треть мировых запасов нефти и газа находятся под санкциями, заявил Сечин
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума 2019. 6 июня 2019
США в 2020 году станут чистым экспортером нефти, заявил Сечин
Украинский вице-премьер раскритиковала идею референдума о членстве в НАТО
Директор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на ПМЭФ-20019
Глава AmCham не ожидает серьезных санкций США по "Северному потоку — 2"
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
Вице-премьер Украины выступила против снятия блокады Донбасса
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин допустил негативное влияние инцидента с "Дружбой" на экономику
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы
Песков ответил на вопрос об отношении Путина к приезду Калви на ПМЭФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали вопрос о поставках гумпомощи Венесуэле
Международный суд в ООН
Россия представила в суде ООН аргументы о несостоятельности иска Украины
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"
Сечин надеется на возврат к рыночному регулированию на рынке нефтепродуктов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Лента новостейМолния