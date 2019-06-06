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РИА Новости

Саммит ЕС в июне примет решение по санкциям против России, сообщил источник

Вчера, 11:36
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Саммит ЕС 20-21 июня, как ожидается, примет политическое решение по вопросу о продлении экономических санкций против РФ на следующие полгода, сообщил РИА Новости источник в европейских структурах.
Политическое решение продлить ограничительные меры до 31 июля было принято лидерами стран ЕС на саммите в декабре прошлого года. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. В марте 2015 года ЕС привязал их действие к полному выполнению минских соглашений.
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"Политическое решение о продлении секторальных санкций полностью находится в компетенции Евросовета, который соберется на саммит 20-21 июня. Можно ожидать, что, как и ранее, лидеры Франции и ФРГ ознакомят Евросовет о состоянии с выполнением минских договоренностей, на основании их рекомендации будет приниматься решение по принципу единогласия", - сказал собеседник.
При этом, отвечая на вопрос о вероятности продления мер, он отметил, что позиция ЕС в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины "хорошо известна". Источник также пояснил, что после политического решения Евросовета по санкциям техническое "оформление возлагается на Совет ЕС", что, как правило, занимает до двух недель, после чего решение официально публикуется.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
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