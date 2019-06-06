В Киеве назвали условие возобновления торговли с ДНР и ЛНР

КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Торговля с предприятиями самопровозглашенных ДНР и ЛНР возможна только после их регистрации на территории Украины, написал в Торговля с предприятиями самопровозглашенных ДНР и ЛНР возможна только после их регистрации на территории Украины, написал в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине. Как это было до 2017 года", - написал генпрокурор в четверг.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда посте президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.