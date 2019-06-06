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РИА Новости

Рада приняла закон о спецкомиссии по подготовке импичмента президента

Вчера, 10:43
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Парламент Украины принял закон о полномочиях временной специальной комиссии, которая может заниматься организацией процедуры импичмента президента.
Такое решение на заседание в четверг поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
На данный момент единственной правовой нормой, определяющей в общих чертах компетенцию временных следственных комиссий, является статья 89 конституции Украины. Однако границы и объемы полномочий указанной комиссии ни конституцией, ни регламентом Верховной рады не определены. В связи с этим действующей закон призван определить правовой статус временных следственных комиссий, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссий Рады, их полномочия и организационные основы деятельности.
Согласно закону, специальная временная следственная комиссия Рады - коллегиальный временный орган, который состоит из депутатов, специального прокурора и специальных следователей. Ее задачей является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления, проверка наличия, полноты и обоснованности соответствующих доказательств.
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