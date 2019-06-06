Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T10:41Z
https://ria.ru/20190606/1555313233.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155500/47/1555004799_0:167:3001:1855_1036x0_80_0_0_5968c5c6557b70b2ae49e57287e00106.jpg
РИА Новости

На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной

Вчера, 10:41
14921
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс. Архивное фото
КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Вячеслав Кириленко в твиттере.

"Понял стратегию Зеленского по Донбассу. Все в одностороннем порядке: в ответ не стрелять, блокаду снять, а финансирование, наоборот, возобновить. Для этого и олигархов на анонсированную встречу он собирает. Выглядит это все позорно и беспомощно", — считает Кириленко.

Надежда Савченко в Броварском районном суде
5 июня, 04:31
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
Накануне в Минске прошло первое после выборов президента Украины заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Киев на нем представлял бывший президент Леонид Кучма, которого Зеленский снова назначил представителем на переговорах. В частности, Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады Донбасса и призвал документально прописать запрет на "стрельбу в ответ".
Эти предложения уже раскритиковали в Верховной раде, экс-президент Петр Порошенко потребовал от своего преемника объяснить идею снятия блокады.
Кроме того, Зеленский заявлял, что проведет встречу с представителями большого бизнеса, на которой предложит им инвестировать в развитие Донбасса.
123942425
Обсудить 5
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВячеслав КириленкоВ мире
Рекомендуем
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
РИА
Новости
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Лента
новостей
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
Бари Алибасов в своей квартире
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
Женщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке Усадьба Михалково
В России увеличат размер материнского капитала
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эксперт спрогнозировал последствия отказа Турции от российских С-400
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Отчим Богданы Осиповой назвал процесс над ней в США "чудовищным судилищем"
02:19Соловьев уличил украинского эксперта во лжи в прямом эфире
02:17Соболь — это животное, заявила Захарова
02:14Пензенская область и Кузбасс договорились о сотрудничестве в соцсфере
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
Лента новостейМолния