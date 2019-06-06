На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной

"Понял стратегию Зеленского по Донбассу. Все в одностороннем порядке: в ответ не стрелять, блокаду снять, а финансирование, наоборот, возобновить. Для этого и олигархов на анонсированную встречу он собирает. Выглядит это все позорно и беспомощно", — считает Кириленко.