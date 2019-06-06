На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Вячеслав Кириленко в твиттере.
"Понял стратегию Зеленского по Донбассу. Все в одностороннем порядке: в ответ не стрелять, блокаду снять, а финансирование, наоборот, возобновить. Для этого и олигархов на анонсированную встречу он собирает. Выглядит это все позорно и беспомощно", — считает Кириленко.
Накануне в Минске прошло первое после выборов президента Украины заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Киев на нем представлял бывший президент Леонид Кучма, которого Зеленский снова назначил представителем на переговорах. В частности, Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады Донбасса и призвал документально прописать запрет на "стрельбу в ответ".
Эти предложения уже раскритиковали в Верховной раде, экс-президент Петр Порошенко потребовал от своего преемника объяснить идею снятия блокады.
Кроме того, Зеленский заявлял, что проведет встречу с представителями большого бизнеса, на которой предложит им инвестировать в развитие Донбасса.