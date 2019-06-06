В Минздраве рассказали о снижении числа абортов в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Количество абортов существенно сократилось в России за последние 5 лет, если в 2013 году количество абортов составляло более 881 тысячи, то в 2018 году - 567 тысяч, заявила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева.

"У нас в 2013 году была 881 тысяча, сегодня мы имеем 567 тысяч (абортов)", - сказала Яковлева на сессии о демографических вызовах XXI века на ПМЭФ.

Как следует из презентации к выступлению Яковлевой, снижается и число абортов, сделанных по желанию женщины, - с 582 тысяч в 2013 году до 294 тысяч в 2018 году, уточняется в презентации.

При этом с помощью запретов абортов нельзя решить демографическую проблему, сложившуюся в России, считает Яковлева. По ее словам, это приведет к увеличению материнской и младенческой смертности, что отразится на общей продолжительности жизни в России.