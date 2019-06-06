ВСУ обстреляли район насосной станции, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Васильевская насосная станция расположена в пригороде подконтрольной ДНР Ясиноватой и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.