ВСУ обстреляли район насосной станции, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Васильевская насосная станция расположена в пригороде подконтрольной ДНР Ясиноватой и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.
"Сегодня в 09.30 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Каменка в направлении Крутая Балка из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции... По предварительным данным, жертв и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано", - сказал представитель ведомства.