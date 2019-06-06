Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T10:51Z
https://ria.ru/20190606/1555312565.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155529/46/1555294650_0:0:2841:1598_1036x0_80_0_0_7e76692623528ca8f3b2e9e42fb1b020.jpg
РИА Новости

Кучма призвал официально запретить "стрелять в ответ" в Донбассе

Вчера, 10:28
23024
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредставитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально.

"Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов", — приводит его слова администрация главы государства.

В среду в Минске прошли заседания контактной группы. Следующая встреча запланирована на 19 июня, именно к этому дню Кучма призвал подготовить предложения по новой инициативе.
Конфликт на юго-востоке Украины длится пять лет. Вопрос урегулирования обсуждается на переговорах в Минске. Приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, однако бои продолжаются.
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Вчера, 04:05
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
1145712714
Обсудить 22
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассЛеонид КучмаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Глазам свои не верю.Т.е. стрелять можно но не по огневым позициям которые только что стреляли? Типа выехали САУ, жахнули и должны иметь право неспешно собраться и уехать? Да отведите вы армию, оставьте только полицию, у ДНРЛНР нет резона наступать, тем более пока из москвы не прикажут, если бы хотели ещё в 2015 до киева дошли после ряда котлов и никто бы не остановил.
6 июня, 10:32
ХоХочу официально заявить, что
5810105
Ой всё делают что бы ВСУ не разбежались, правда они только и умеют что стрелять по школам, детским садам и гражданским лицам
6 июня, 10:41
Спиральтист ...
5100005
Рекомендуем
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
РИА
Новости
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Лента
новостей
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эксперт спрогнозировал последствия отказа Турции от российских С-400
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Линия высоковольтных передач
Электричество из России привело к массовым сокращениям в Эстонии, пишут СМИ
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Назарбаев рассказал, почему ушел в отставку
Президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии празднования 70-летия высадки союзников в Нормандии
Провал пятилетки. Почему Путина и Зеленского нет на праздновании во Франции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
Лента новостейМолния