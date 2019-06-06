Кучма призвал официально запретить "стрелять в ответ" в Донбассе

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально.
"Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов", — приводит его слова администрация главы государства.
В среду в Минске прошли заседания контактной группы. Следующая встреча запланирована на 19 июня, именно к этому дню Кучма призвал подготовить предложения по новой инициативе.
Конфликт на юго-востоке Украины длится пять лет. Вопрос урегулирования обсуждается на переговорах в Минске. Приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, однако бои продолжаются.