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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В России готовы создать атомный авианосец в течение 15 лет

Вчера, 10:16
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВывеска на здании Объединенной судостроительной корпорации в Москве
Вывеска на здании Объединенной судостроительной корпорации в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Вывеска на здании Объединенной судостроительной корпорации в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский атомный авианосец может быть создан в течение 15 лет в случае заказа со стороны ВМФ России, заявил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
"Готовы. Конечно, более чем готовы. Мировой тренд разработки и строительства авианосца укладывается в 15 лет. В Америке, во Франции это срок, который является средним. Я думаю, что мы будем точно не хуже", - сказал он на ПМЭФ.
По его словам, построить такой авианосец может "Балтзавод", "Северная верфь" или "Севмаш". "Начиная от "Балтзавода", кончая "Северной верфью" с кооперацией. Либо "Севмаш" - предприятие, которое эту работу сделало для индийского заказчика очень хорошего качества", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумАлексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияСанкт-ПетербургБезопасность
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