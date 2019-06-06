Доллар постепенно теряет свою долю на мировом рынке, заявил Орешкин

По его словам, дедолларизация в России не прекратилась и продолжается, как и в других странах.

"Китай, Турция и другие крупные партнеры увеличивают свою долю в евро, как и Европа. Доллар постепенно и неизбежно теряет свою долю на мировом рынке. Это касается не только России, но и всего мира ", - сообщил Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).