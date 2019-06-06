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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Доллар постепенно теряет свою долю на мировом рынке, заявил Орешкин

Вчера, 10:01
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© AFP 2019 / Eva HambachПятидолларовые купюры
Пятидолларовые купюры
© AFP 2019 / Eva Hambach
Пятидолларовые купюры. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Американский доллар постепенно теряет свою долю на мировом рынке, рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью Блумберг ТВ.
По его словам, дедолларизация в России не прекратилась и продолжается, как и в других странах.
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"Китай, Турция и другие крупные партнеры увеличивают свою долю в евро, как и Европа. Доллар постепенно и неизбежно теряет свою долю на мировом рынке. Это касается не только России, но и всего мира ", - сообщил Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумМаксим ОрешкинСанкт-ПетербургЭкономика
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