Минэнерго не меняло прогноз по добыче нефти из-за ситуации с "Дружбой"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ не меняло прогноз по добыче нефти в 2019 году из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба", сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"У нас прогноз пока не меняется. Если будут какие-то сейчас изменения, то мы сможем до конца года обеспечить восполнение", - ответил Новак на соответствующий вопрос.
27 апреля, 08:00Диверсия против "Дружбы": кто отравил нефть в трубопроводе
В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.