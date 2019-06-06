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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Минэнерго не меняло прогноз по добыче нефти из-за ситуации с "Дружбой"

Вчера, 09:28
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 5 апреля 2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 5 апреля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ не меняло прогноз по добыче нефти в 2019 году из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба", сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"У нас прогноз пока не меняется. Если будут какие-то сейчас изменения, то мы сможем до конца года обеспечить восполнение", - ответил Новак на соответствующий вопрос.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
27 апреля, 08:00
Диверсия против "Дружбы": кто отравил нефть в трубопроводе
В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.
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Петербургский международный экономический форумПриостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Министерство энергетики РФАлександр НовакРоссияЭкономика
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