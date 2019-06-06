Американский сенатор назвал политику США на Украине "безрассудной"

"Мы действительно стали очень безрассудными, вмешиваясь в споры, которые происходят прямо на российской границе. Президент и наше правительство должны всегда учитывать, что, хотя мы, возможно, весьма сильны с точки зрения нашей экономики и контроля за банковской системой и так далее, Россия обладает почти таким же количеством ядерного оружия, что и мы. Мы не должны быть опрометчивыми и вызывающими в том, что касается российской границы. Потому что всегда есть шанс, что что-то пойдет не так", — сказал Блэк.