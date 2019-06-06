Американский сенатор назвал политику США на Украине "безрассудной"

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. США действуют безрассудно, участвуя "в спорах на российской границе", и должны прекратить такие провокационные действия, заявил РИА Новости сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк.
В мае американский сенат предложил увеличить в следующем году военную помощь Украине до 300 миллионов долларов.
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"Мы действительно стали очень безрассудными, вмешиваясь в споры, которые происходят прямо на российской границе. Президент и наше правительство должны всегда учитывать, что, хотя мы, возможно, весьма сильны с точки зрения нашей экономики и контроля за банковской системой и так далее, Россия обладает почти таким же количеством ядерного оружия, что и мы. Мы не должны быть опрометчивыми и вызывающими в том, что касается российской границы. Потому что всегда есть шанс, что что-то пойдет не так", — сказал Блэк.
Он отметил, что американские власти всегда обещают предоставить партнерским государствам небоевую помощь, но почти сразу же начинают обеспечивать их оружием.
21 мая, 13:30"Запад устал". Политолог оценил курс США и Европы в отношении УкраиныЭкс-руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что планы Запада по ослаблению России на украинском направлении провалились. Это мнение прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Перлин.
"Проблема в том, что как только вы начинаете предоставлять противотанковый ракетный комплекс Javelin, о чем мы говорим в значительной степени, вы создаете электорат, который лоббирует войну. Чем больше оружия вы предоставляете, тем больше производители оружия хотят войны", — добавил сенатор.
Оборонный бюджет США на этот год предусматривает выделение на военную помощь Киеву 250 миллионов долларов. Это деньги предназначены в том числе и для поставок летального оружия.
Российское руководство не раз предостерегало от планов поставки Киеву вооружений, так как это приведет лишь к эскалации конфликта в Донбассе. В том же ключе высказывались и многие европейские политики, считающие, что это очень рискованный путь выхода из кризиса.