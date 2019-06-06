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РИА Новости
Отставка Нурсултана Назарбаева

Назарбаев рассказал, почему ушел в отставку

Вчера, 08:45
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПервый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 6 июн — РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему принял решение об отставке.

"Мое решение, которое принято в этом году, — выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего, ради преемственности политики, которую я последние 30 лет проводил", — сказал Назарбаев на пленарном заседании сената парламента республики.

По его словам, он был удивлен, когда получил от глав других государств многочисленные письма и звонки, поскольку не ожидал такой реакции. Однако, как подчеркнул Назарбаев, его шаг стал примером того, как "надо решать вопрос транзита власти".
Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет, с 1990 года. Двадцатого марта он объявил, что покидает пост. Свои полномочия — до выборов нового президента — Назарбаев передал Касыму-Жомарту Токаеву, который до этого был председателем сената.
Досрочные выборы главы республики пройдут 9 июня. Среди кандидатов — семь человек, в том числе Токаев.
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Отставка Нурсултана НазарбаеваКасым-Жомарт ТокаевНурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
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