Назарбаев рассказал, почему ушел в отставку

НУР-СУЛТАН, 6 июн — РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему принял решение об отставке.

"Мое решение, которое принято в этом году, — выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего, ради преемственности политики, которую я последние 30 лет проводил", — сказал Назарбаев на пленарном заседании сената парламента республики.

По его словам, он был удивлен, когда получил от глав других государств многочисленные письма и звонки, поскольку не ожидал такой реакции. Однако, как подчеркнул Назарбаев, его шаг стал примером того, как "надо решать вопрос транзита власти".

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет, с 1990 года. Двадцатого марта он объявил, что покидает пост. Свои полномочия — до выборов нового президента — Назарбаев передал Касыму-Жомарту Токаеву, который до этого был председателем сената.