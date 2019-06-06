Вице-президент возглавит венесуэльскую делегацию на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами возглавит национальную делегацию на ПМЭФ, сообщил РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Да", - сказал он на просьбу подтвердить информацию о том, что Эль-Аиссами прибудет на ПМЭФ и возглавит делегацию страны.
В свою очередь информированный источник сообщил РИА Новости, что вице-президент примет участие в одной из панелей форума, на которой также будет присутствовать глава Роснефти Игорь Сечин.
"Венесуэльская делегация вместе с отраслевым вице-президентом примет участие в энергетической панели, затем подпишет соглашение", - сказал собеседник агентства.