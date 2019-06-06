EY: США вышли в лидеры по числу инвестиционных проектов в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. США по итогам 2018 года стали лидером среди стран, инвестирующих в Россию, говорится в исследовании международной консалтинговой компании EY, подготовленном к ПМЭФ , которое есть в распоряжении РИА Новости. США по итогам 2018 года стали лидером среди стран, инвестирующих в Россию, говорится в исследовании международной консалтинговой компании EY, подготовленном к, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Количество американских инвестпроектов в российской экономике увеличилось почти на 74 процента — до 33 проектов (в 2017-м их было 19).

Второй по количеству инвестиций в российскую экономику стала Германия — 24 проекта. Китай в 2018 году переместился с первого места на третье.

Вместе с тем количество французских проектов выросло до 13 против 11 в 2017-м.

В десятку крупнейших инвесторов также вошли Нидерланды.