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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

EY: США вышли в лидеры по числу инвестиционных проектов в России

Вчера, 07:30
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США. Архивное фото
Государственные флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России и США. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. США по итогам 2018 года стали лидером среди стран, инвестирующих в Россию, говорится в исследовании международной консалтинговой компании EY, подготовленном к ПМЭФ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Количество американских инвестпроектов в российской экономике увеличилось почти на 74 процента — до 33 проектов (в 2017-м их было 19).
Второй по количеству инвестиций в российскую экономику стала Германия — 24 проекта. Китай в 2018 году переместился с первого места на третье.
Вместе с тем количество французских проектов выросло до 13 против 11 в 2017-м.
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В десятку крупнейших инвесторов также вошли Нидерланды.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Международная консалтинговая компания EYРоссияСШАЭкономика
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