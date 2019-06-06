Армия Хафтара заявила об уничтожении беспилотника в аэропорту Триполи

БЕНГАЗИ (Ливия), 6 июн - РИА Новости. Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара уничтожила беспилотник в международном аэропорту Митига в столице Триполи, сообщил РИА Новости директор пресс-службы генерального командования ЛНА Халифа аль-Убейди.

Ранее в заявлении воздушной гавани, опубликованном в Facebook, сообщалось, что взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Митига в Триполи подверглась авиаудару. Позднее аэропорт сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара.

"Беспилотник, который был атакован ливийской авиацией в международном аэропорту Митига в Триполи, нанес многочисленные авиаудары. Ранее мы за ним проследили и объявили об этом сегодня, что он совершил удары по нашим войскам на окраине Триполи, не нанеся нам ущерба. После наблюдения за ним наши самолеты действовали в координации с оперативным штабом и преследовали его (беспилотник - ред.) до тех, пока он не прибыл и не приземлился на авиабазе в международном аэропорту Митига. Он был уничтожен прямым ударом", - заявил аль-Убейди.

Он добавил, что "агенты Катара и Турции" сейчас занимаются усилением безопасности на авиабазе, опасаясь появления каких-либо изображений находящихся на ней самолетов.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агили Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.