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РИА Новости

Армия Хафтара заявила об уничтожении беспилотника в аэропорту Триполи

Вчера, 07:02
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CC0 / AJL / Tripoli International AirportМеждународный аэропорт Митига в Триполи. Архивное фото
Международный аэропорт Митига в Триполи. Архивное фото
CC0 / AJL / Tripoli International Airport
Международный аэропорт Митига в Триполи. Архивное фото
БЕНГАЗИ (Ливия), 6 июн - РИА Новости. Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара уничтожила беспилотник в международном аэропорту Митига в столице Триполи, сообщил РИА Новости директор пресс-службы генерального командования ЛНА Халифа аль-Убейди.
Ранее в заявлении воздушной гавани, опубликованном в Facebook, сообщалось, что взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Митига в Триполи подверглась авиаудару. Позднее аэропорт сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара.
"Беспилотник, который был атакован ливийской авиацией в международном аэропорту Митига в Триполи, нанес многочисленные авиаудары. Ранее мы за ним проследили и объявили об этом сегодня, что он совершил удары по нашим войскам на окраине Триполи, не нанеся нам ущерба. После наблюдения за ним наши самолеты действовали в координации с оперативным штабом и преследовали его (беспилотник - ред.) до тех, пока он не прибыл и не приземлился на авиабазе в международном аэропорту Митига. Он был уничтожен прямым ударом", - заявил аль-Убейди.
Он добавил, что "агенты Катара и Турции" сейчас занимаются усилением безопасности на авиабазе, опасаясь появления каких-либо изображений находящихся на ней самолетов.
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Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на столицу для ее "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе столицы Ливии продолжаются позиционные бои. По данным ВОЗ, число погибших в результате боев превысило 600 человек, более 3,2 тысячи получили ранения.
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