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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Никитин рассказал, что Нижегородская область предложит китайским инвесторам

Вчера, 06:50
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Нижегородская область предложит вниманию китайских инвесторов ряд проектов в области логистики, промышленности и медицины, заявил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава региона Глеб Никитин.
"Нам есть, что предложить китайским инвесторам. Это проекты в сфере строительства производственно-логистических складов, заводов по производству синтетических волокон и других химических веществ, создание новых и реконструкция уже имеющихся предприятий по производству оборудования для сельского хозяйства, строительство рекреационных центров с предоставлением услуг китайской медицины", - сказал губернатор Нижегородской области.
По его словам, правительство области также хотело бы привлечь китайские компании к реализации проектов в рамках научно-образовательного центра (НОЦ), который появится в регионе в скором времени.
"Мы активно прорабатываем проект по оздоровлению Волги… Планируется создать научный центр, который займётся изучением ситуации с рекой и выработкой конкретных рекомендаций по её оздоровлению. Мы будем рады участию китайских инвесторов в этом проекте", - сказал Никитин.
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Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Глеб НикитинКитайНижегородская областьЭкономика
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