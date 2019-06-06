Никитин рассказал, что Нижегородская область предложит китайским инвесторам

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Нижегородская область предложит вниманию китайских инвесторов ряд проектов в области логистики, промышленности и медицины, заявил в интервью РИА Новости в рамках Нижегородская область предложит вниманию китайских инвесторов ряд проектов в области логистики, промышленности и медицины, заявил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава региона Глеб Никитин.

"Нам есть, что предложить китайским инвесторам. Это проекты в сфере строительства производственно-логистических складов, заводов по производству синтетических волокон и других химических веществ, создание новых и реконструкция уже имеющихся предприятий по производству оборудования для сельского хозяйства, строительство рекреационных центров с предоставлением услуг китайской медицины", - сказал губернатор Нижегородской области.

По его словам, правительство области также хотело бы привлечь китайские компании к реализации проектов в рамках научно-образовательного центра (НОЦ), который появится в регионе в скором времени.

"Мы активно прорабатываем проект по оздоровлению Волги… Планируется создать научный центр, который займётся изучением ситуации с рекой и выработкой конкретных рекомендаций по её оздоровлению. Мы будем рады участию китайских инвесторов в этом проекте", - сказал Никитин.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.

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