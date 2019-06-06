Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T06:44Z
https://ria.ru/20190606/1555306969.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40806/27/408062705_0:163:3068:1889_1036x0_80_0_0_50a313892a71671fbb6265d56a81dfd5.jpg
РИА Новости

Выплаты клиентам банка "Взаимодействие" начнутся не позже 20 июня

Вчера, 06:44
444
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАгентство по страхованию вкладов. Архивное фото
Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Выплаты вкладчикам банка "Взаимодействие" в Новосибирске, у которого ЦБ отозвал лицензию, начнутся не позднее 20 июня, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
"Выплаты начнутся агентством не позднее 20 июня 2019 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что банки-агенты для выплат будут отобраны на конкурсной основе не позднее 13 июня.
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие" в Новосибирске. Согласно информации ЦБ РФ, по величине активов кредитная организация занимала 444-е место в банковской системе РФ.
Флаг на здании Центрального банка России
31 мая, 04:43
Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
По данным ЦБ, банк "Взаимодействие" завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Отражение в финансовой отчетности кредитной организации реальной стоимости активов по требованию Банка России привело к значительному (более 40%) снижению ее капитала и к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков
Кроме того, банк "Взаимодействие" несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности. Также банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
Как отмечал ЦБ, на балансе данного банка образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно представленных объектами нежилой недвижимости, в том числе имеющими обременение. Кредитная организация оказалась неспособной генерировать денежные потоки, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками.
Флаг на здании Центрального банка РФ
15 мая, 11:29
"Эксперт РА" ожидает, что ЦБ за год отзовет лицензии более чем у 40 банков
000000
Обсудить 0
Центральный Банк РФАгентство по страхованию вкладовРоссияЭкономика
Рекомендуем
Здание Банка России в Москве. Архивное фото
Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
РИА
Новости
Председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле
"Роснефть" подписала с Пекином положение о российско-китайском медиафоруме
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
В Димитровграде в сентябре откроется центр медицинской радиологии
В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G
Лента
новостей
Самолет Sukhoi Superjet 100
Глава Минпромторга оценил перспективы SSJ100 после катастрофы
Что планирует РЖД до 2025 года
Кубань может увеличить господдержку аграриям с передовыми разработками
Выплаты клиентам банка "Прайм Финанс" начнутся не позже 20 июня
Фестиваль адыгейского сыра в Республике Адыгея
Фестиваль адыгейского сыра назвали одной из лучших региональных практик
Рыночная торговля овощами. Архивное фото
Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
Протарас, Кипр
Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
Подвижной состав на путях сортировочной станции Хабаровск-2. Архивное фото
В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин допустил негативное влияние инцидента с "Дружбой" на экономику
Здание Банка России в Москве
ЦБ отозвал лицензию у банка "Прайм Финанс"
АЗС в Киеве
Почему бензин, "дизель" и автогаз становятся роскошью на Украине
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14Пензенская область и Кузбасс договорились о сотрудничестве в соцсфере
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Лента новостейМолния