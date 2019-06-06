Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Вузы Нижегородской области заинтересованы в увеличении числа китайский студентов, заявил в интервью РИА Новости в рамках Вузы Нижегородской области заинтересованы в увеличении числа китайский студентов, заявил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава региона Глеб Никитин.

"Иностранных студентов, в том числе из Китая, привлекает качество и доступность образования в вузах Нижегородской области ... Мы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов в наших университетах", - сказал он.

"Из 3,5 тысячи иностранных студентов, которые учатся в нижегородских вузах, около 400 представляют Китай. Это неплохой показатель, но потенциал у данного вида сотрудничества куда больше", - заявил Никитин.

По словам губернатора, между нижегородскими и китайскими университетами подписано около 30 соглашений о сотрудничестве, особо тесные отношения связывают вузы Нижегородской области и университеты китайских провинций Аньхой и Сычуань.

"Единой платформой для развития контактов в сфере образования является Международный российско-китайский молодёжный форум "Волга-Янцзы"… Постоянно сотрудничество ведется на уровне Ассоциации вузов Приволжского федерального округа и регионов верхнего и среднего течения реки Янцзы", - добавил Никитин.

Он отметил, что в области также есть вуз, входящий в престижный федеральный "проект 5-100", - ННГУ имени Лобачевского. Этот университет заключил соглашения с Хэфэйским университетом, Тунлинским университетом, Сычуаньским университетом, а также с Университетом иностранных языков Чунцина.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.

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