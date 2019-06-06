Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Нижегородская область будет привлекать китайских туристов первозданной природой и богатым культурным наследием, заявил в интервью РИА Новости в рамках Нижегородская область будет привлекать китайских туристов первозданной природой и богатым культурным наследием, заявил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава региона Глеб Никитин.

"Нижегородская область занимает первое место в России по числу сохранённых народных художественных промыслов, на территории региона сосредоточено более 60% ремесел, что вызывает большой интерес у китайских туристов", - сказал он.

По словам губернатора, китайских туристов также могут привлечь объекты экологического туризма - за 2018 год в Нижегородской области было создано 20 новых маршрутов и экотроп.

"Нижегородская область – это родина великого писателя Максима Горького, наиболее известного и популярного российского автора в Китае. Посещение памятных мест и участие в мероприятиях, посвященных писателю, является обязательным пунктом туристических программ китайских гостей", - добавил Никитин.

По его словам, импульс развитию международного туризма в области придал ЧМ-2018. В рамках чемпионата мира по футболу в Нижегородскую область приехало 150 тысяч иностранцев, в том числе 2 тысячи китайцев. По итогам 2018 года по официальным данным регион посетило около 4,5 тысячи китайских туристов.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.

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