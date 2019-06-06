Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма

Всего поступило 11 079 предложений. По результатам сбора заявок состоится экспертное обсуждение, а затем общегородское рейтинговое голосование, на котором жители выберут площадку для нового собора.

Во время акций против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера задержали около ста человек. Когда ситуация вызвала общественный резонанс, Владимир Путин предложил узнать мнение граждан по поводу строительства. После этого городские власти сообщили, что проведут опрос.