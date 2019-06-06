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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма

Вчера, 06:02
22438
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Администрация Екатеринбурга опубликовала предложения горожан о возможных площадках для строительства храма Святой Екатерины, сообщается на официальном портале городской администрации.
Всего поступило 11 079 предложений. По результатам сбора заявок состоится экспертное обсуждение, а затем общегородское рейтинговое голосование, на котором жители выберут площадку для нового собора.
Среди самых популярных предложений:
1
пустырь на перекрестке улиц Белинского и Фурманова,
2
недострой гостиницы "Дели" на улице Куйбышева,
3
площадка в сквере у Драмтеатра,
4
заброшенная больница у КСК "Уралец" на улице 8 Марта,
5
пустырь за Макаровским мостом,
6
площадь Труда,
7
Зеленая роща,
8
площадь 1905 Года,
9
бывший приборостроительный завод (Горького, 17),
10
места катка и парковки за башней "Исеть",
11
в акватории за Макаровским мостом,
12
"храм на воде", бывшее расположение,
13
на месте снесенной телебашни.
Сквер, в котором проходили протесты в середине мая, оказался в тройке самых популярных вариантов.
Во время акций против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера задержали около ста человек. Когда ситуация вызвала общественный резонанс, Владимир Путин предложил узнать мнение граждан по поводу строительства. После этого городские власти сообщили, что проведут опрос.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
26 мая, 15:31
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
98339529
Обсудить 55
Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеСвердловская областьОбщество
Популярные комментарии
Заброшенная больница, Бывший приборостроительный завод... Зачем нам больницы ? Зачем школы ? Зачем приборостроительные заводы ?? Давайте лучше понастроим церквей и будем все дружно молиться и креститься
6 июня, 06:13
Деревенский Пастух
72305034
Мнение жителей ЕКБ известно.. храм будет построен а бесноватых может сколько угодно корёжить
6 июня, 06:58
Мимолётное ВиДеньЕ
8000423
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