Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Администрация Екатеринбурга опубликовала предложения горожан о возможных площадках для строительства храма Святой Екатерины, сообщается на официальном портале городской администрации.
Всего поступило 11 079 предложений. По результатам сбора заявок состоится экспертное обсуждение, а затем общегородское рейтинговое голосование, на котором жители выберут площадку для нового собора.
Среди самых популярных предложений:
1пустырь на перекрестке улиц Белинского и Фурманова,
2недострой гостиницы "Дели" на улице Куйбышева,
3площадка в сквере у Драмтеатра,
4заброшенная больница у КСК "Уралец" на улице 8 Марта,
5пустырь за Макаровским мостом,
6площадь Труда,
7Зеленая роща,
8площадь 1905 Года,
9бывший приборостроительный завод (Горького, 17),
10места катка и парковки за башней "Исеть",
11в акватории за Макаровским мостом,
12"храм на воде", бывшее расположение,
13на месте снесенной телебашни.
Сквер, в котором проходили протесты в середине мая, оказался в тройке самых популярных вариантов.
Во время акций против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера задержали около ста человек. Когда ситуация вызвала общественный резонанс, Владимир Путин предложил узнать мнение граждан по поводу строительства. После этого городские власти сообщили, что проведут опрос.