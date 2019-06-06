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РИА Новости

На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые

Вчера, 05:54
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© РИА Новости / Михаил Никитин / Перейти в фотобанкВиды Камчатки. Справа — вулкан Плоский Толбачик и часть его кратера, на заднем плане — сопка Большая Удина.
Виды Камчатки. Справа — вулкан Плоский Толбачик и часть его кратера, на заднем плане — сопка Большая Удина.
© РИА Новости / Михаил Никитин
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Виды Камчатки. Справа — вулкан Плоский Толбачик и часть его кратера, на заднем плане — сопка Большая Удина.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июн – РИА Новости. На вулкане Большая Удина на Камчатке может произойти мощное извержение, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Раньше он считался потухшим. Ученые полагают, что Большая Удина может повторить судьбу расположенного рядом вулкана Безымянный, который не рассматривался как отдельный активный вулкан, но в 1956 году на нем произошёл сильнейший взрыв.
"Когда вулкан долго молчит, первый его взрыв может быть катастрофическим. В воздух выбрасывается большое количество пепла, он разносится далеко, и пострадать могут не только окрестные поселения, но и большие территории на всей планете", - отметил заведующий лабораторией сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН член-корреспондент РАН Иван Кулаков.
По данным ученых, Большая Удина стала проявлять сейсмическую активность с осени 2017 года. С этого времени подземные толчки там стали происходить всё чаще. В феврале 2019 года было зарегистрировано землетрясение с магнитудой 4,3 - самое крупное в этой части Ключевской группы за всю историю наблюдений.
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"Если здесь произойдет извержение, "мало не покажется", - говорит Кулаков.
Чтобы проверить, насколько активен исполин и где находится источник активности, весной 2018 года геологи расположили на вулкане четыре сейсмические станции. Приборы "прислушивались" к вулкану с мая по июль 2018 года. За эти два месяца они зарегистрировали под Большой Удиной 559 землетрясений. Изучив полученные данные с помощью сейсмической томографии, геологи пришли к выводу, что вулкан можно исключить из разряда потухших.
Учёные пока не готовы с уверенностью сказать, взорвется ли Большая Удина или снова затихнет, но, по статистике, извергаются около 60% вулканов в мире, начинающих проявлять такую активность.
"Несомненно, сейчас надо пристально наблюдать за Удиной. Ее активацию непрерывно регистрируют сейсмические приборы геофизической службы. Но так как никто никогда не рассматривал Удину как потенциальный источник опасности, сейсмические станции расположены далеко и только с одной стороны от вулкана, поэтому данных может оказаться недостаточно", - цитирует издание Кулакова.
Вместе с тем, в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН заявляют о том, что в 2019 году вокруг вулкана будут установлены дополнительный станции, которые смогут фиксировать даже очень слабую сейсмичность, определить ее источник с существенно большей точностью, чем позволяет постоянная региональная сеть.
Большая Удина является одним из самых южных вулканов, входящих в Ключевскую группу. Это правильный, сильно изрезанный барранкосами (овраги, рытвины) конус с кратером на вершине. Кратер диаметром 400 метров заполнен ледником. Высота исполина – 2923 метра над уровнем моря.
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Сибирское отделение РАНРоссийская академия наукКамчатский крайРИА Наука
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