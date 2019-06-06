На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июн – РИА Новости. На вулкане Большая Удина на Камчатке может произойти мощное извержение, сообщает издание " На вулкане Большая Удина на Камчатке может произойти мощное извержение, сообщает издание " Наука в Сибири " Сибирского отделения РАН.

Раньше он считался потухшим. Ученые полагают, что Большая Удина может повторить судьбу расположенного рядом вулкана Безымянный, который не рассматривался как отдельный активный вулкан, но в 1956 году на нем произошёл сильнейший взрыв.

"Когда вулкан долго молчит, первый его взрыв может быть катастрофическим. В воздух выбрасывается большое количество пепла, он разносится далеко, и пострадать могут не только окрестные поселения, но и большие территории на всей планете", - отметил заведующий лабораторией сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН член-корреспондент РАН Иван Кулаков.

По данным ученых, Большая Удина стала проявлять сейсмическую активность с осени 2017 года. С этого времени подземные толчки там стали происходить всё чаще. В феврале 2019 года было зарегистрировано землетрясение с магнитудой 4,3 - самое крупное в этой части Ключевской группы за всю историю наблюдений.

"Если здесь произойдет извержение, "мало не покажется", - говорит Кулаков.

Чтобы проверить, насколько активен исполин и где находится источник активности, весной 2018 года геологи расположили на вулкане четыре сейсмические станции. Приборы "прислушивались" к вулкану с мая по июль 2018 года. За эти два месяца они зарегистрировали под Большой Удиной 559 землетрясений. Изучив полученные данные с помощью сейсмической томографии, геологи пришли к выводу, что вулкан можно исключить из разряда потухших.

Учёные пока не готовы с уверенностью сказать, взорвется ли Большая Удина или снова затихнет, но, по статистике, извергаются около 60% вулканов в мире, начинающих проявлять такую активность.

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"Несомненно, сейчас надо пристально наблюдать за Удиной. Ее активацию непрерывно регистрируют сейсмические приборы геофизической службы. Но так как никто никогда не рассматривал Удину как потенциальный источник опасности, сейсмические станции расположены далеко и только с одной стороны от вулкана, поэтому данных может оказаться недостаточно", - цитирует издание Кулакова.

Вместе с тем, в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН заявляют о том, что в 2019 году вокруг вулкана будут установлены дополнительный станции, которые смогут фиксировать даже очень слабую сейсмичность, определить ее источник с существенно большей точностью, чем позволяет постоянная региональная сеть.