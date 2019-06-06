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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана

Вчера, 05:07
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
ДОХА, 6 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган позвонил королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду, чтобы поздравить с наступлением праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам в Турции) после завершения месяца мусульманского поста Рамадана, несмотря на сложные отношения между двумя странами, сообщило саудовское агентство новостей SPA.
По информации агентства, Аль Сауд, который также является хранителем главных мусульманских святынь в Мекке и Медине, в ответ поблагодарил Эрдогана "за поздравление по этому благословенному поводу" и попросил, чтобы "Аллах даровал мусульманам и арабам добро и благословение".
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
4 июня, 00:57
Ураза-байрам, праздник Разговения у мусульман
В последние годы отношения между Саудовской Аравией и Турцией остаются натянутыми, в частности, из-за поддержки Анкарой соседнего с королевством Катара, о разрыве отношений с которым Эр-Рияд объявил два года назад. После того как соседние арабские страны, включая Саудовскую Аравию, объявили бойкот Катару и установили его транспортную блокаду, Турция оказала Дохе экстренную продовольственную помощь, а также срочно направила в Катар свои войска и усилила военную базу на случай вторжения войск соседних стран.
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Религия и мировоззрениеСалман бен Абдель Азиз Аль СаудРамаданСаудовская АравияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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