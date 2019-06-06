Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана

По информации агентства, Аль Сауд, который также является хранителем главных мусульманских святынь в Мекке и Медине, в ответ поблагодарил Эрдогана "за поздравление по этому благословенному поводу" и попросил, чтобы "Аллах даровал мусульманам и арабам добро и благословение".

В последние годы отношения между Саудовской Аравией и Турцией остаются натянутыми, в частности, из-за поддержки Анкарой соседнего с королевством Катара, о разрыве отношений с которым Эр-Рияд объявил два года назад. После того как соседние арабские страны, включая Саудовскую Аравию, объявили бойкот Катару и установили его транспортную блокаду, Турция оказала Дохе экстренную продовольственную помощь, а также срочно направила в Катар свои войска и усилила военную базу на случай вторжения войск соседних стран.