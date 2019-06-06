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РИА Новости
Культура

В Дамаске открыли бюст Пушкина

Вчера, 05:04
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ДАМАСК, 6 июн - РИА Новости. Бюст русского поэта Александра Пушкина торжественно открыли в школе "Сава" в столице Сирии – Дамаске, мероприятие было приурочено к 220-летию со дня рождения классика русской литературы.
"Почему Сирия? ... Это как бы новый заход народной дипломатии в странах Ближнего Востока не через университеты, а через школы, потому что все начинается в общем-то с детства. Вот в этом году вместе с Союзом ветеранов (боевых действий на территории) Сирии, вместе с крымской большой делегацией, с Крымским университетом, с руководством их республики мы все это и осуществили. Идея воплощается, я думаю, что она будет продолжаться", - сказал журналистам сопредседатель Союза писателей России Сергей Котькало.
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По его словам, идея с установкой подобных памятников возникла в 1999 году. Тогда в сложное для страны время было решено продвигать русскую культуру в разных странах мира через одного из лучших представителей русской поэзии. Первый такой памятник поэту появился в Эритрее, которая является предполагаемой родиной предка Пушкина - Абрама (Ибрагима) Ганнибала. Подобные памятники есть в Ираке, Египте и других странах арабо-мусульманского востока.
"Мы благодарны и директору школы, и руководству республики, что они восприняли это с любовью. Вообще с сирийцами традиционная дружба наших культур, во всяком случае, наших стран. За эти дни многие сирийцы не только приходили сюда, читали переводы того же "Пророка", "Подражание Корану" на сирийском, но и в гостиницу, на встречи, всем хотелось быть сопричастными к солнцу нашей поэзии", - добавил Кадькало.
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Вместе с собой гости из России привезли издание с произведениями Пушкина и журналы Союза писателей на русском языке. Здесь их есть, кому читать. Особенность школы, в которой открылся бюст Пушкину, в том, что здесь учится много детей, которые хорошо говорят по-русски, русскому языку и литературе уделяется серьезное внимание.
"В прошлом году мы начали преподавание русского в нашей школе, и русский язык очень многие хотят учить, и сейчас он обогнал по популярности в качестве иностранного английский. Пока русский введен в качестве эксперимента, но нужно отметить, что много учеников не только в этой школе, в целом по Сирии, хотят изучать русский язык, конечно, особенно, дети из смешанных семей", - рассказал директор школы Хадиль Аль-Асмар.
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КультураАлександр ПушкинСирияРоссияВ мире
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