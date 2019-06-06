Биография Александра Пушкина

Начальное образование Александр Пушкин получил дома : родители нанимали гувернеров и учителей из Франции, Германии, Англии, России. В семь лет начал писать на французском языке небольшие комедии.

В 1811 году будущий поэт поступил в Царскосельский лицей – учебное заведение, созданное Александром I для подготовки к государственной деятельности детей высшей знати. Во время учебы он продолжал писать тексты на французском языке, сочинил свои первые стихи, участвовал в подготовке рукописных лицейских журналов, был членом кружка лицейских новеллистов и поэтов, которые, собираясь по вечерам, экспромтом сочиняли повести и стихи.

В 1814 году стихотворение Пушкина "К другу-стихотворцу" было опубликовано в журнале "Вестник Европы" под псевдонимом Александр Н.к.ш.п. В 1815 году во время зимнего переводного экзамена Пушкин прочел свое стихотворение "Воспоминания в Царском Селе", которое высоко оценил поэт Гавриил Державин.

Окончив лицей в июне 1817 года в чине коллежского секретаря, Александр Пушкин был определен на службу в Коллегию иностранных дел (Санкт-Петербург). Он принимал участие в заседаниях литературного общества "Арзамас", в которое вступил еще в лицейские годы. В 1819 году он вступил в члены литературно-театрального сообщества "Зеленая лампа" при декабристском "Союзе благоденствия". К этому периоду относятся стихотворения "Вольность" (1817), "К Чаадаеву", "Деревня" (1819), несколько эпиграмм на государственных деятелей того времени, которые, не публиковались, но были широко известны. Еще в лицее Пушкин начал писать поэму "Руслан и Людмила", которую закончил в 1820 году.

Правительство Александра I, обеспокоенное популярностью острых политических произведений Пушкина, намеревалось сослать его в Сибирь. Благодаря заступничеству друзей (Жуковского, Карамзина и др.) Пушкин весной 1820 года под видом служебного перемещения был выслан на юг России. Побывав на Кавказе и в Крыму, Пушкин с сентября 1820 года жил в Кишиневе, где общался с членами "Союза благоденствия", вступил в масонскую ложу "Овидий". Здесь были написаны поэмы "Кавказский пленник" (1821), "Бахчисарайский фонтан" (1823), стихотворение "Узник" (1822), "Песнь о вещем Олеге" (1822) и др. В мае 1823 года был начат роман в стихах "Евгений Онегин".

Летом 1823 года Пушкин переехал в Одессу, где служил в канцелярии графа Воронцова. Спустя год он был выслан в имение родителей в село Михайловское Псковской губернии под надзор местных властей. Причинами ссылки стали конфликты поэта с Воронцовым и перехваченное полицией письмо Пушкина к другу, в котором он писал об увлечении "атеистическими учениями".

В Михайловской ссылке Пушкин продолжил работу над "Евгением Онегиным", написал "Цыган" (1824) и "Бориса Годунова" (1825).

О восстании декабристов 1825 года поэт узнал, будучи в ссылке, его стихи нашли у всех арестованных. Пушкин был привлечен к следствию , позже дал расписку, что в тайных обществах он не состоял.

В сентябре 1826 году поэт получил предписание явится в Москву, 20 сентября (8 сентября по старому стилю) 1826 году состоялась беседа Пушкина с новым императором Николаем I. Результатом разговора стало позволение поэту выбирать место жительства и отмена общей цензуры: Николай I объявил, что сам будет его цензором

В 1826 году вышел первый сборник "Стихи Александра Пушкина", том разошелся в несколько недель. Во второй половине 1820-х годов были написаны ода "Пророк" (1826), роман "Арап Петра Великого" (1827), поэма "Полтава" (1828). В 1829 году поэт совершил путешествие на Кавказ. Впечатления от поездки переданы в его очерках "Путешествие в Арзрум", в стихотворениях "Кавказ", "Обвал", "Делибаш" и т.д.

Осень 1830 года Пушкин провел в родовом имении в селе Болдино в Нижегородской губернии. Здесь были написаны "Повести Белкина", "Маленькие трагедии", "Домик в Коломне", "Сказку о попе и работнике его Балде", стихотворения "Элегия", "Бесы" и др., завершен основной текст "Евгения Онегина".

В 1831 году Александр Пушкин поступил на государственную службу в качестве историографа для написания "Истории Петра". Литератора увлекла биография бунтаря Емельяна Пугачева, в 1830-е годы он собирал информацию в архивах и посетил районы пугачевского восстания – Поволжье и Приуралье. Результатом работы стала "История Пугачевского бунта" (1833). В эти годы также были написаны "Пиковая дама" ( 1833 ), поэма "Медный всадник" ( 1833 ), "Египетские ночи" (1835), "Капитанская дочка" (1836) и другие произведения.

В конце 1835 года Пушкин начал издавать журнал "Современник" . Художественный уровень издания был высок, с ним сотрудничали Василий Жуковский, Евгений Баратынский, Николай Гоголь, Александр Тургенев, Алексей Кольцов и др.

2 марта (18 февраля по старому стилю) 1831 года в Москве Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой. В браке родились четверо детей (Мария, Наталья, Александр и Григорий).

© public domain Портрет Натальи Гончаровой © public domain Портрет Натальи Гончаровой

Гибель поэта стала национальной трагедией.

Произведения Александра Пушкина постоянно переиздаются, переводятся на многие языки мира; они были многократно экранизированы, поставлены на сценах различных театров мира.

Его язык, сочетающий книжные нормы с живыми разговорными, до сих пор остается основой русского литературного языка.

Многие композиторы (включая современников поэта) неоднократно обращались к его творчеству. По произведениям Пушкина написаны оперы, балеты, хоры, оратории, кантаты, симфонические и камерно-инструментальные произведения, романсы, музыка к драматическим спектаклям, кинофильмам, телевизионным и радиопередачам.

Во многих местах, связанных с именем Пушкина, созданы музеи поэта. В разных городах мира установлены памятники.

В 1997 году был установлен Пушкинский день России, который отмечается ежегодно 6 июня – в день рождения поэта.