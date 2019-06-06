Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T02:05Z
https://ria.ru/20190606/1555247819.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149619/51/1496195194_0:0:2644:1487_1036x0_80_0_0_4f661007a7201427b906a0cbda5b0740.jpg
РИА Новости

Биография Александра Пушкина

Вчера, 02:05
75
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года в Москве. Его отец был связан с наиболее видными представителями дворянской культуры – поэтами Василием Жуковским и Иваном Дмитриевым, литератором Николаем Карамзиным и др., будущий поэт с детства жил в атмосфере литературных интересов. Мать была внучкой военного инженера петровской эпохи Абрама Ганнибала.
Начальное образование Александр Пушкин получил дома: родители нанимали гувернеров и учителей из Франции, Германии, Англии, России. В семь лет начал писать на французском языке небольшие комедии.
В 1811 году будущий поэт поступил в Царскосельский лицей – учебное заведение, созданное Александром I для подготовки к государственной деятельности детей высшей знати. Во время учебы он продолжал писать тексты на французском языке, сочинил свои первые стихи, участвовал в подготовке рукописных лицейских журналов, был членом кружка лицейских новеллистов и поэтов, которые, собираясь по вечерам, экспромтом сочиняли повести и стихи.
В 1814 году стихотворение Пушкина "К другу-стихотворцу" было опубликовано в журнале "Вестник Европы" под псевдонимом Александр Н.к.ш.п. В 1815 году во время зимнего переводного экзамена Пушкин прочел свое стихотворение "Воспоминания в Царском Селе", которое высоко оценил поэт Гавриил Державин.
Окончив лицей в июне 1817 года в чине коллежского секретаря, Александр Пушкин был определен на службу в Коллегию иностранных дел (Санкт-Петербург). Он принимал участие в заседаниях литературного общества "Арзамас", в которое вступил еще в лицейские годы. В 1819 году он вступил в члены литературно-театрального сообщества "Зеленая лампа" при декабристском "Союзе благоденствия". К этому периоду относятся стихотворения "Вольность" (1817), "К Чаадаеву", "Деревня" (1819), несколько эпиграмм на государственных деятелей того времени, которые, не публиковались, но были широко известны. Еще в лицее Пушкин начал писать поэму "Руслан и Людмила", которую закончил в 1820 году.
Правительство Александра I, обеспокоенное популярностью острых политических произведений Пушкина, намеревалось сослать его в Сибирь. Благодаря заступничеству друзей (Жуковского, Карамзина и др.) Пушкин весной 1820 года под видом служебного перемещения был выслан на юг России. Побывав на Кавказе и в Крыму, Пушкин с сентября 1820 года жил в Кишиневе, где общался с членами "Союза благоденствия", вступил в масонскую ложу "Овидий". Здесь были написаны поэмы "Кавказский пленник" (1821), "Бахчисарайский фонтан" (1823), стихотворение "Узник" (1822), "Песнь о вещем Олеге" (1822) и др. В мае 1823 года был начат роман в стихах "Евгений Онегин".
Летом 1823 года Пушкин переехал в Одессу, где служил в канцелярии графа Воронцова. Спустя год он был выслан в имение родителей в село Михайловское Псковской губернии под надзор местных властей. Причинами ссылки стали конфликты поэта с Воронцовым и перехваченное полицией письмо Пушкина к другу, в котором он писал об увлечении "атеистическими учениями".
В Михайловской ссылке Пушкин продолжил работу над "Евгением Онегиным", написал "Цыган" (1824) и "Бориса Годунова" (1825).
О восстании декабристов 1825 года поэт узнал, будучи в ссылке, его стихи нашли у всех арестованных. Пушкин был привлечен к следствию, позже дал расписку, что в тайных обществах он не состоял.
В сентябре 1826 году поэт получил предписание явится в Москву, 20 сентября (8 сентября по старому стилю) 1826 году состоялась беседа Пушкина с новым императором Николаем I. Результатом разговора стало позволение поэту выбирать место жительства и отмена общей цензуры: Николай I объявил, что сам будет его цензором.
В 1826 году вышел первый сборник "Стихи Александра Пушкина", том разошелся в несколько недель. Во второй половине 1820-х годов были написаны ода "Пророк" (1826), роман "Арап Петра Великого" (1827), поэма "Полтава" (1828). В 1829 году поэт совершил путешествие на Кавказ. Впечатления от поездки переданы в его очерках "Путешествие в Арзрум", в стихотворениях "Кавказ", "Обвал", "Делибаш" и т.д.
Осень 1830 года Пушкин провел в родовом имении в селе Болдино в Нижегородской губернии. Здесь были написаны "Повести Белкина", "Маленькие трагедии", "Домик в Коломне", "Сказку о попе и работнике его Балде", стихотворения "Элегия", "Бесы" и др., завершен основной текст "Евгения Онегина".
В 1831 году Александр Пушкин поступил на государственную службу в качестве историографа для написания "Истории Петра". Литератора увлекла биография бунтаря Емельяна Пугачева, в 1830-е годы он собирал информацию в архивах и посетил районы пугачевского восстания – Поволжье и Приуралье. Результатом работы стала "История Пугачевского бунта" (1833). В эти годы также были написаны "Пиковая дама" (1833), поэма "Медный всадник" (1833), "Египетские ночи" (1835), "Капитанская дочка" (1836) и другие произведения.
В конце 1835 года Пушкин начал издавать журнал "Современник". Художественный уровень издания был высок, с ним сотрудничали Василий Жуковский, Евгений Баратынский, Николай Гоголь, Александр Тургенев, Алексей Кольцов и др.
2 марта (18 февраля по старому стилю) 1831 года в Москве Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой. В браке родились четверо детей (Мария, Наталья, Александр и Григорий).
© public domainПортрет Натальи Гончаровой
Портрет Натальи Гончаровой
© public domain
Портрет Натальи Гончаровой
В 1836 году в Петербурге ходили сплетни о жене Пушкина и ее поклонниках, поэту приходили анонимные письма, за супругой поэта начал открыто ухаживать француз Жорж Дантес, приемный сын голландского посланника Луи Геккерена. 8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года на Черной речке состоялась дуэль Пушкина и Дантеса, на которой поэт был смертельно ранен, он скончался 10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года. Похоронен в родовой усыпальнице Ганнибалов-Пушкиных в Свято-Успенском Святогорском монастыре (поселок Пушкинские Горы, Псковская область).
Гибель поэта стала национальной трагедией.
Произведения Александра Пушкина постоянно переиздаются, переводятся на многие языки мира; они были многократно экранизированы, поставлены на сценах различных театров мира.
Его язык, сочетающий книжные нормы с живыми разговорными, до сих пор остается основой русского литературного языка.
Многие композиторы (включая современников поэта) неоднократно обращались к его творчеству. По произведениям Пушкина написаны оперы, балеты, хоры, оратории, кантаты, симфонические и камерно-инструментальные произведения, романсы, музыка к драматическим спектаклям, кинофильмам, телевизионным и радиопередачам.
Во многих местах, связанных с именем Пушкина, созданы музеи поэта. В разных городах мира установлены памятники.
В 1997 году был установлен Пушкинский день России, который отмечается ежегодно 6 июня – в день рождения поэта.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Участники XX Петербургского международного экономического форума на территории Экспофорума. 2016 год
Петербургский международный экономический форум
РИА
Новости
Тереза Мэй. Архивное фото
Биография Терезы Мэй
Дело россиянки Богданы Осиповой (Мобли) в США
Выставка победителей конкурса им. Андрея Стенина. Архивное фото
В Уругвае покажут лучшие работы конкурса имени Стенина — 2018
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 16 июля 2018
От США не поступали предложения по встрече Трампа и Путина, заявил Лавров
Обучение мигрантов русскому языку
День русского языка
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
Чтение книги в библиотеке. Архивное фото
Опрос выявил предпочтения россиян в отечественной лирике
Посетители у картины Ильи Репина Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Третьяковской галерее. Архивное фото
Директор Третьяковки ответила на критику в адрес смотрителей галереи
Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Голодец отметила популярность современных российских спектаклей за рубежом
В США шесть мигрантов погибли в аварии в штате Техас, сообщили СМИ
ТВ-пульт
Свердловская область в день перехода на "цифру" получила три тысячи звонков
В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
Высадка американских военных на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944
Открытие второго фронта в Европе в 1944 году
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Никитин рассказал, что Нижегородская область предложит китайским инвесторам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
Лента новостейМолния