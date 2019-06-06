Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Международный аэропорт Митига в Триполи работает в штатном режиме после авиаудара, сообщается в заявлении воздушной гавани, опубликованном в Международный аэропорт Митига в Триполи работает в штатном режиме после авиаудара, сообщается в заявлении воздушной гавани, опубликованном в Facebook

Ранее сообщалось, что взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Митига в Триполи подверглась авиаудару.

"Нам ответили сейчас из управления воздушным движением аэропорта, сообщив, что обстрел далеко от взлетно-посадочной полосы, и работа (аэропорта - ред.) проходит в обычном режиме", - говорится в заявлении.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агили Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.