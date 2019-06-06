Опрос выявил самые известные произведения Пушкина

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Самым известным произведением Самым известным произведением Александра Пушкина , которое читали россияне, оказалась "Сказка о царе Салтане", показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, подавляющее большинство россиян (85%) читали ее еще в детстве, а 34% — после окончания школы.

Популярностью также пользуется роман "Евгений Онегин" (88% читали в школе, 22% — во взрослом возрасте), поэма "Руслан и Людмила" (84% и 19%), повесть "Капитанская дочка" (84% и 14%).

Кроме этого, по результатам опроса, менее популярной можно считать повесть "Пиковая дама": 49% россиян изучали произведение в школе, 17% — во взрослой жизни, а каждый третий (35%) признался, что не читал ее вовсе.

Шестого июня отмечается 220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.