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РИА Новости
Культура

Опрос выявил самые известные произведения Пушкина

Вчера, 04:48
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Самым известным произведением Александра Пушкина, которое читали россияне, оказалась "Сказка о царе Салтане", показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, подавляющее большинство россиян (85%) читали ее еще в детстве, а 34% — после окончания школы.
Популярностью также пользуется роман "Евгений Онегин" (88% читали в школе, 22% — во взрослом возрасте), поэма "Руслан и Людмила" (84% и 19%), повесть "Капитанская дочка" (84% и 14%).
Кроме этого, по результатам опроса, менее популярной можно считать повесть "Пиковая дама": 49% россиян изучали произведение в школе, 17% — во взрослой жизни, а каждый третий (35%) признался, что не читал ее вовсе.
Шестого июня отмечается 220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 4 июня. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью объемом 1600 респондентов.
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Культура"Общественные мнения"ВЦИОМАлександр ПушкинРоссия
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