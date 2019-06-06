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РИА Новости

Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом

Вчера, 04:40
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Говоря о провокации Киева в Керченском проливе, Червоненко отметил, что приказ морякам нарушить российскую границу был преступным. Сейчас же, добавил он, украинские власти ничего не делают для освобождения моряков и не пытаются вести диалог с Москвой. Однако, уверен бывший министр, Киеву следует напрямую предложить российской стороне "перевернуть страницу" в осложненных двусторонних отношениях.
"Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией", — сказал он.
По мнению Червоненко, для разрешения внутриукраинского конфликта на юго-востоке Киеву необходимо вести диалог с Москвой, а не "заходить в тупик".
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"В какой бы тупик мы ни зашли, цена этому тупику — беда миллионов украинцев в Донбассе", — заключил экс-министр.
В конце ноября прошлого года три корабля украинских ВМС нарушили границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских пограничников. В результате корабли задержали, на них оказалось 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в незаконном пересечении госграницы. Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.
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Ситуация на УкраинеЕвгений ЧервоненкоРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Печально не то что Киев кидал и обманывал. Печально то, что Москва позволяла Киеву это делать безнаказанно многие годы.
6 июня, 04:44
CCicicipi
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Как и всегда,бывшие политики и чиновники- прозревают и становятся адекватными, но у кормушки - идут по указке правящей кучки.
6 июня, 06:07
rik
23362422
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