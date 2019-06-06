Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne

Говоря о провокации Киева в Керченском проливе, Червоненко отметил, что приказ морякам нарушить российскую границу был преступным. Сейчас же, добавил он, украинские власти ничего не делают для освобождения моряков и не пытаются вести диалог с Москвой. Однако, уверен бывший министр, Киеву следует напрямую предложить российской стороне "перевернуть страницу" в осложненных двусторонних отношениях.

"Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией", — сказал он.

По мнению Червоненко, для разрешения внутриукраинского конфликта на юго-востоке Киеву необходимо вести диалог с Москвой, а не "заходить в тупик".

"В какой бы тупик мы ни зашли, цена этому тупику — беда миллионов украинцев в Донбассе", — заключил экс-министр.