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РИА Новости

Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"

Вчера, 04:38
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© РИА Новости / Илья ПиталевЗдание Банка России в Москве. Архивное фото
Здание Банка России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Здание Банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 6 июня 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие" ООО КБ "Взаимодействие", рег. № 1704, г. Новосибирск (приказ Банка России от 6 июня 2019 года №ОД- 1300)", - говорится в сообщении.
Согласно информации ЦБ РФ, по величине активов кредитная организация занимала 444-е место в банковской системе РФ.
"Банк "Взаимодействие" завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Отражение в финансовой отчетности кредитной организации реальной стоимости активов по требованию Банка России привело к значительному (более 40%) снижению ее капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков", - поясняет регулятор.
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Кроме того, банк "Взаимодействие" несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности. Также банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
Как отмечает ЦБ, на балансе данного банка образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно представленных объектами нежилой недвижимости, в том числе имеющими обременение. Кредитная организация оказалась неспособной генерировать денежные потоки, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками.
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