В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря

КАИР, 6 июн — РИА Новости. Министерство здравоохранения Судана опровергает информацию о том, что число погибших в результате разгона палаточного лагеря в Хартуме достигло 100 человек.
Как заявил заместитель главы ведомства Сулейман Абдель Джаббар, которого цитирует суданское агентство новостей SUNA, количество погибших во время событий "не превышает 46 человек".
"При операции, проведенной совместными силами по зачистке территории "Колумбия" (район в Хартуме), и последующих действиях погибло лишь несколько человек", - сказал Абдель Джаббар.
Ранее оппозиционный Комитет врачей Судана заявил, что число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице достигло 100 человек, после того как 40 тел были извлечены из реки Нил.
11 апреля, 11:39Запад специально доводил Судан до кризиса
Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.
Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти. Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.