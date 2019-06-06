В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря

КАИР, 6 июн — РИА Новости. Министерство здравоохранения Судана опровергает информацию о том, что число погибших в результате разгона палаточного лагеря в Хартуме достигло 100 человек.

Как заявил заместитель главы ведомства Сулейман Абдель Джаббар, которого цитирует суданское агентство новостей SUNA , количество погибших во время событий "не превышает 46 человек".

"При операции, проведенной совместными силами по зачистке территории "Колумбия" (район в Хартуме), и последующих действиях погибло лишь несколько человек", - сказал Абдель Джаббар.

Ранее оппозиционный Комитет врачей Судана заявил, что число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице достигло 100 человек, после того как 40 тел были извлечены из реки Нил.

Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.

Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти. Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.