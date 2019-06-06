В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН оценил визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, а также его стратегию по "возвращению Крыма".

Он отметил, что Украина нужна странам Запада лишь для того, чтобы дискредитировать Россию, а Зеленский может добиться в этой ситуации лишь заморозки конфликта.

"Кто им там поможет? Как источник напряженности в отношениях с Россией они нужны. А помогать им в том, чтобы Крым вернулся в состав Украины, они не будут. Хотя будут что-то делать, предлагать какие-то шаги, санкции у них есть. Все это будет, но это пустое", — сказал Цеков.

При этом он отметил, что народ Украины ждет реальных политиков, которые будут понимать современные реалии и предлагать решение проблем, а судя по тому, что говорит Зеленский, Украина продолжит быть оружием в руках Запада, которым была и при экс-президенте Петре Порошенко.

Однако он также иронично добавил, что у Украины все-таки есть шанс вернуть Крым.

"Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины. Я считаю это реальным путем: Украине надо воссоединиться с Россией, как она воссоединилась триста с лишним лет назад. Других вариантов никаких нет", — подчеркнул сенатор.