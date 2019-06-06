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РИА Новости

В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым

Вчера, 04:21
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© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН оценил визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, а также его стратегию по "возвращению Крыма".
Он отметил, что Украина нужна странам Запада лишь для того, чтобы дискредитировать Россию, а Зеленский может добиться в этой ситуации лишь заморозки конфликта.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
5 июня, 04:51
Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
"Кто им там поможет? Как источник напряженности в отношениях с Россией они нужны. А помогать им в том, чтобы Крым вернулся в состав Украины, они не будут. Хотя будут что-то делать, предлагать какие-то шаги, санкции у них есть. Все это будет, но это пустое", — сказал Цеков.
При этом он отметил, что народ Украины ждет реальных политиков, которые будут понимать современные реалии и предлагать решение проблем, а судя по тому, что говорит Зеленский, Украина продолжит быть оружием в руках Запада, которым была и при экс-президенте Петре Порошенко.
Однако он также иронично добавил, что у Украины все-таки есть шанс вернуть Крым.

"Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины. Я считаю это реальным путем: Украине надо воссоединиться с Россией, как она воссоединилась триста с лишним лет назад. Других вариантов никаких нет", — подчеркнул сенатор.

Кроме того, Цеков призвал Украину стремиться к улучшению отношений и восстановлению экономических связей с Россией, чтобы стать цивилизованным и нормальным государством, а не "предлагать какую-то ерунду".
Крещальня. Херсонес Таврический в Севастополе
30 мая, 19:08
Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму
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Совет Федерации РФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Принимать в состав России надо только рускоязычные регионы хохляндии (Новороссию). Остальных хохлов пусть забирают бывшие хозяева этих территорий.
6 июня, 05:41
vendo
221412011
Цеков Вы кажется не поняли, мы не повторим опять этой ошибки, да же если украина присоединится к России Крым не будет украинской областью
6 июня, 07:51
Спиральтист ...
7320002
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