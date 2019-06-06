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РИА Новости

Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса

Вчера, 04:05
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© РИА Новости / РИА НовостиПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
© РИА Новости / РИА Новости
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского объяснений в связи с заявлениями о возможном снятии блокады с Донбасса. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Обсудить такую возможность ранее предложил представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик уточнил, что дискуссия может состояться 19 июня.
"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины", — подчеркнул Порошенко.
Он добавил, что "реализация российского сценария в Донбассе — это предательство национальных интересов нашего государства".
Порошенко пояснил, что никогда не выступал против восстановления экономических связей, но этот процесс должен проходить в "четком соответствии с национальными интересами Украины".
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Блокада Донбасса

В 2015 году Киев ввел пропускной режим с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса. С тех пор въехать или выехать из ДНР и ЛНР можно через пункты пропуска либо через российскую территорию. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская".
В ОБСЕ не раз заявляли, что такая транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть еще пункты пропуска.
Конфликт на юго-востоке Украины длится пять лет. Вопрос урегулирования обсуждается контактными группами в Минске. Приняты три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации, однако бои продолжаются.
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Популярные комментарии
А что оно еще не сидит и в добавок чего то требует!?
6 июня, 05:22
Valeriy Pshev
8261002
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6 июня, 07:26
АКАлексей К
33012040
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