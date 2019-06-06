В аэропорту Триполи заявили об авиаударе по взлетно-посадочной полосе

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Митига в Триполи подверглась авиаудару, сообщается в заявлении воздушной гавани, опубликованном в Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Митига в Триполи подверглась авиаудару, сообщается в заявлении воздушной гавани, опубликованном в Facebook

Ранее директор пресс-службы генерального командования ЛНА Халифа аль-Убейди сообщил РИА Новости, что Ливийская национальная армия (ЛНА) отразила наступление сил Правительства национального согласия (ПНС) на аэропорт Триполи, расположенный к югу от столицы, 15 бойцов ПНС погибли.

"Международный аэропорт Митига подвергся недавно удару военного самолета по взлетно-посадочной полосе", - говорится в заявлении.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агили Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.