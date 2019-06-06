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РИА Новости

В аэропорту Триполи заявили об авиаударе по взлетно-посадочной полосе

Вчера, 03:52
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CC0 / AJL / Tripoli International AirportМеждународный аэропорт Триполи. Архивное фото
Международный аэропорт Триполи. Архивное фото
CC0 / AJL / Tripoli International Airport
Международный аэропорт Триполи. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Митига в Триполи подверглась авиаудару, сообщается в заявлении воздушной гавани, опубликованном в Facebook.
Ранее директор пресс-службы генерального командования ЛНА Халифа аль-Убейди сообщил РИА Новости, что Ливийская национальная армия (ЛНА) отразила наступление сил Правительства национального согласия (ПНС) на аэропорт Триполи, расположенный к югу от столицы, 15 бойцов ПНС погибли.
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"Международный аэропорт Митига подвергся недавно удару военного самолета по взлетно-посадочной полосе", - говорится в заявлении.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агили Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на столицу для ее "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе столицы Ливии продолжаются позиционные бои. По данным ВОЗ, число погибших в результате боев превысило 450 человек, более 2,1 тысячи получили ранения.
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