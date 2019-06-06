ВЦИОМ выяснил, каких классиков россияне перечитывают после окончания школы

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. После окончания школы россияне чаще всего перечитывают После окончания школы россияне чаще всего перечитывают Александра Пушкина (28%) и Льва Толстого (27%), при этом почти треть граждан (29%) призналась, что не возвращалась ни к одной из книг русской классической литературы, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В этом году 6 июня отмечается 220-летняя годовщина со дня рождения Пушкина.

По данным исследования, помимо произведений Пушкина и Толстого, внимание опрошенных повторно привлекают и книги Федора Достоевского (18%). К произведениям Михаила Лермонтова не один раз обращались 13% наших сограждан, несколько реже говорят о том, что во взрослой жизни читают Николая Гоголя (9%). К "читаемым" авторам также относятся Антон Чехов (11%), Михаил Булгаков (9%), Иван Тургенев (7%), Сергей Есенин (7%) и др.

Отвечая на вопрос без подсказок о том, кто является автором ряда русских классических литературных произведений, по результатам опроса, 83% опрошенных точно сказали, что роман "Война и мир" написал Толстой, об авторстве Пушкина таких произведений, как "Руслан и Людмила" и "Евгений Онегин", говорят 75% и 73% россиян соответственно. О том, что Гоголю принадлежит авторство "Мертвых душ", известно 71% опрошенных, а "Ревизора" - 54%. Каждый второй (48%) знает, что "Капитанскую дочку" написал Пушкин. Половина респондентов (48%) уверенно заявляет, что автором романа "Герой нашего времени" является Лермонтов.