Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время встречи с избирателями на Михайловской площади в Киеве

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Администрация президента Украины начала служебное расследование из-за схожести выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом сообщается на Администрация президента Украины начала служебное расследование из-за схожести выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В частности, расследование касается выступлений Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".

Отмечается, что для действующего президента речь писали сотрудники МИД Украины, которые параллельно продолжали работать на Порошенко.

Также подчеркивается, что администрация президента расценивает этот факт как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Порошенко.

Однако также отмечается, что содержание и повестка переговоров Зеленского с руководителями ЕС и НАТО составлялись отдельно, поэтому представители Порошенко не могли повлиять на эти вопросы.

Ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в плагиате, заявив, что действующий президент повторил выступление предшественника.

"Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко", - написал он в своем Twitter.

Во вторник Зеленский, находясь в Брюсселе, заявил о желании придать импульс сотрудничеству с НАТО на фоне "российской агрессии", которая, по его мнению, остается вызовом для евроатлантической безопасности. Ранее он также выражал надежду на сохранение санкций ЕС в отношении РФ.