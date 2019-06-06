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РИА Новости

"Русскому бизнесу" на Кипре стало тяжелее, рассказал сооснователь Wargaming

Вчера, 03:36
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкВид на город Лимасол на Кипре. Архивное фото
Вид на город Лимасол на Кипре. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Бабанов
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АФИНЫ, 6 июн - РИА Новости. "Русскому бизнесу" становится все сложнее работать на Кипре – банки создают "токсичные условия" работы, закрывают счета и вынуждают выводить деньги из страны, заявил в интервью РИА Новости белорусский бизнесмен Иван Михневич, один из основателей всемирно известной компании Wargaming, занимающейся разработкой компьютерных игр.
Михневич является также вице-президентом партии "Эго о политис" ("Я гражданин"). Ее называют "русской", поскольку она была основана русскоязычными гражданами Кипра для защиты их интересов.
"Становится все сложнее и сложнее. Это началось около года назад с директивы Центрального банка Кипра", - сказал Михневич.
Тогда власти Кипра решили окончательно завершить деофшоризацию экономики, и это, по его мнению, могло быть связано с поездкой в Никосию год назад представителей американской администрации.
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"Последняя директива Центробанка годичной давности окончательно подводит черту под всем этим этапом, и Кипр во многом существенно лишается части экономики, по просьбе или под давлением – я в этом не участвовал и не могу сказать – американской администрации", - сказал Михневич.
"Вполне возможно, что это было направлено именно на русский бизнес, русские деньги, с тем, чтобы их отсюда изгнать. Здесь была очень высокая их концентрация. Это была удобная точка приложения давления", - считает он.
При этом бизнесмен считает неправильным говорить о том, что "русские бизнесмены", как здесь называют всех выходцев из СССР, "снимают деньги" со счетов.
"Они не сняли, им закрыли счета. Многим людям приходят уведомления, что "мы вам закрываем счета, и переводите деньги куда хотите", - сказал Михневич.
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Банки создают также "токсичные условия" работы, усложнилась работа с банковской системой, сильно выросла бюрократическая нагрузка, сказал бизнесмен.
По его словам, власти Кипра говорят, что это не давление на русский бизнес, что это направлено в общем и целом на "вычищение" сомнительных бизнес-практик.
"И я подтверждаю – пострадавшими в этой войне с офшорами стали не только русские и русскоязычные, есть и другие компании. Просто российского бизнеса здесь очень много. Только в этом проблема. То есть, эти меры не направлены напрямую на Россию. Я бы не сказал, что это чисто антироссийская дискриминация как таковая. Но российский бизнес является основным "потерпевшим" в этой ситуации", - сказал он.
"Эра офшоров заканчивается", - считает Михневич.
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