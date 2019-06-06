Опрос выявил предпочтения россиян в отечественной лирике

По данным опроса, на втором и третьем месте после пушкинских произведений расположились поэзия Сергея Есенина (8%) и Михаила Лермонтова (6%). Также россиянам нравятся произведения Анны Ахматовой, Александра Блока, Владимира Маяковского, Николая Некрасова, Марины Цветаевой, Федора Тютчева, Андрея Дементьева (по 1%). Помимо этого четверть (26%) респондентов признались, что у них нет любимого стихотворения.