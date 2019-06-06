Опрос выявил предпочтения россиян в отечественной лирике

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Большинство россиян в отечественной лирике предпочитают поэзию Александра Пушкина (17%), при этом почти у половины граждан есть любимые стихотворения отечественных поэтов (48%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным опроса, на втором и третьем месте после пушкинских произведений расположились поэзия Сергея Есенина (8%) и Михаила Лермонтова (6%). Также россиянам нравятся произведения Анны Ахматовой, Александра Блока, Владимира Маяковского, Николая Некрасова, Марины Цветаевой, Федора Тютчева, Андрея Дементьева (по 1%). Помимо этого четверть (26%) респондентов признались, что у них нет любимого стихотворения.
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 июня 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.