Московский зоопарк не планирует вводить должность "обнимателя панд"

"Скорее всего, нет, потому что это опасное мероприятие - обнимать панд. Потому что это зверь опасный, все зависит от характера медведя, ведь панда - это все-таки медведь. До определенного возраста они плюшевые, года до трех, а после трех лет они начинают матереть, становятся взрослыми медведями. У них появляется характер, в зависимости от того, какой уход за ними, как они будут относиться к человеку, который с ними работает", - сказал собеседник агентства.