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РИА Новости

Московский зоопарк не планирует вводить должность "обнимателя панд"

Вчера, 03:18
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОдна из двух больших панд, переданных Китаем Московскому зоопарку
Одна из двух больших панд, переданных Китаем Московскому зоопарку
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Московский зоопарк не планирует вводить должность "обнимателя панд", так как это довольно опасная профессия, рассказал РИА Новости специалист столичного зоопарка.
"Скорее всего, нет, потому что это опасное мероприятие - обнимать панд. Потому что это зверь опасный, все зависит от характера медведя, ведь панда - это все-таки медведь. До определенного возраста они плюшевые, года до трех, а после трех лет они начинают матереть, становятся взрослыми медведями. У них появляется характер, в зависимости от того, какой уход за ними, как они будут относиться к человеку, который с ними работает", - сказал собеседник агентства.
Большие панды - самка Диндин, которая родилась в 2017 году, и самец Жуи, родившийся в 2016 году, были переданы Китаем России для совместных исследований на 15 лет. Они уже благополучно обосновались в Московском зоопарке и готовы встретиться с публикой.
Панда – символ Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд". МИД Китая выразил надежду на то, что Диндин и Жуи станут посланниками дружбы на фоне празднования 70-летия российско-китайских отношений.
Панды Диндин и Жуи в Московском зоопарке
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Самке Диндин — два года, она появилась на свет в 2017-м. Самец Жуи чуть старше, он родился в 2016-м году.

Панда Жуи в Московском зоопарке
1 из 8

Самке Диндин — два года, она появилась на свет в 2017-м. Самец Жуи чуть старше, он родился в 2016-м году.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Этих животных Китай передал России для совместных исследований.

Панда Жуи в Московском зоопарке
2 из 8

Этих животных Китай передал России для совместных исследований.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Бамбуковые медведи поселились в новом специальном павильоне столичного зоопарка.

Панда Жуи в Московском зоопарке
3 из 8

Бамбуковые медведи поселились в новом специальном павильоне столичного зоопарка.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Панды пробудут в Москве 15 лет.

Панда Жуи в Московском зоопарке
4 из 8

Панды пробудут в Москве 15 лет.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Животные юридически принадлежат КНР, их потомство тоже будет числиться китайскими.

Панда Диндин в Московском зоопарке
5 из 8

Животные юридически принадлежат КНР, их потомство тоже будет числиться китайскими.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Большая панда — символ Китая. Эти исчезающие животные находятся под особой защитой государства.

Панда Жуи в Московском зоопарке
6 из 8

Большая панда — символ Китая. Эти исчезающие животные находятся под особой защитой государства.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Отправка панд в различные страны стала традицией, которую называют "дипломатией панд".

Панда Диндин в Московском зоопарке
7 из 8

Отправка панд в различные страны стала традицией, которую называют "дипломатией панд".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Панда Жуи в Московском зоопарке.

Панда Жуи в Московском зоопарке
8 из 8

Панда Жуи в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
1 из 8

Самке Диндин — два года, она появилась на свет в 2017-м. Самец Жуи чуть старше, он родился в 2016-м году.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
2 из 8

Этих животных Китай передал России для совместных исследований.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
3 из 8

Бамбуковые медведи поселились в новом специальном павильоне столичного зоопарка.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
4 из 8

Панды пробудут в Москве 15 лет.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
5 из 8

Животные юридически принадлежат КНР, их потомство тоже будет числиться китайскими.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
6 из 8

Большая панда — символ Китая. Эти исчезающие животные находятся под особой защитой государства.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
7 из 8

Отправка панд в различные страны стала традицией, которую называют "дипломатией панд".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
8 из 8

Панда Жуи в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
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Московский зоопаркМоскваОбщество
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