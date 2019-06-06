Московский зоопарк не планирует вводить должность "обнимателя панд"

Самке Диндин — два года, она появилась на свет в 2017-м. Самец Жуи чуть старше, он родился в 2016-м году.
Самке Диндин — два года, она появилась на свет в 2017-м. Самец Жуи чуть старше, он родился в 2016-м году.
Этих животных Китай передал России для совместных исследований.
Этих животных Китай передал России для совместных исследований.
Бамбуковые медведи поселились в новом специальном павильоне столичного зоопарка.
Бамбуковые медведи поселились в новом специальном павильоне столичного зоопарка.
Животные юридически принадлежат КНР, их потомство тоже будет числиться китайскими.
Животные юридически принадлежат КНР, их потомство тоже будет числиться китайскими.
Большая панда — символ Китая. Эти исчезающие животные находятся под особой защитой государства.
Большая панда — символ Китая. Эти исчезающие животные находятся под особой защитой государства.
Отправка панд в различные страны стала традицией, которую называют "дипломатией панд".
Отправка панд в различные страны стала традицией, которую называют "дипломатией панд".
Самке Диндин — два года, она появилась на свет в 2017-м. Самец Жуи чуть старше, он родился в 2016-м году.
Этих животных Китай передал России для совместных исследований.
Бамбуковые медведи поселились в новом специальном павильоне столичного зоопарка.
Животные юридически принадлежат КНР, их потомство тоже будет числиться китайскими.
Большая панда — символ Китая. Эти исчезающие животные находятся под особой защитой государства.
Отправка панд в различные страны стала традицией, которую называют "дипломатией панд".