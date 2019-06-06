Лавров рассказал о контактах Москвы с оппозицией Венесуэлы

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия в контактах с оппозицией Венесуэлы подтвердила позицию о необходимости общенационального диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается вашего вопроса о работе с оппозицией, мы от нее не уходим. Как я уже сказал, в Венесуэле мы несколько раз откликались на просьбы о контактах. Эти контакты были. В ходе этих разговоров мы подтверждали свою позицию в пользу общенационального диалога, выражали несогласие с тем, что в ответ на призыв "механизма Монтевидео" начать такой диалог, когда президент Мадуро с этим согласился, Гуаидо высокомерно от него отказался", - сказал Лавров в интервью РБК.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.