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РИА Новости

Петиция об отставке главы МВД Украины набрала необходимое число голосов

00:53
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники протестной акции у здания МВД в Киеве
Участники протестной акции у здания МВД в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Петиция с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова всего за три дня набрала 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения главой государства Владимиром Зеленским.
Петицию "О немедленном отстранении от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова" на сайте президента зарегистрировал гражданин Украины Роман Василенко 2 июня.
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За три дня ее подписали более 25 тысяч человек.
Для того чтобы президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию, она должна была набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев. Согласно закону "О кабинете министров Украины", увольнение министров не относится к полномочиям президента. Представление об отставке министра подает в Верховную раду премьер. После парламент голосует за или против отставки.
Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был доставлен в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник ребенок умер в больнице. Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве.
После гибели ребенка в ряде украинских городов прошли протесты, их участники, в частности, требовали отставки главы МВД. Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке.
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