Депутат Рады заявил о сговоре Ющенко и Януковича

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что экс-президента Украины Виктора Ющенко подозревают незаконном владении резиденцией "Межигорье".
Бывший президент Украины Виктор Янукович жил в собственной резиденции Межигорье в селе Новые Петровцы, которая до 2007 года находилась в госсобственности. В 2018 году киевский суд передал Межигорье в управление агентству по возвращению активов.
"Сенсационная новость. Экс-президенту Ющенко выдвинуто подозрение по статье 191 часть 5 Уголовного кодекса Украины ("присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением" – ред.). Речь идет о резиденции "Межигорье", - написал Лещенко на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что был свидетелем по этому делу и может "ответственно утверждать, что Ющенко сознательно действовал в сговоре с Януковичем".