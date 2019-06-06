Лавров рассказал, как Порошенко навредил Зеленскому перед уходом

Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко, приняв ряд законов перед уходом, решил навредить своему сменщику подобно тому, как поступил бывший американский лидер Барак Обама перед приходом президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Запад помалкивает по поводу законов, принятых Петром Порошенко в период его последней "судороги" перед тем, как он оставил свой пост. Как и Барак Обама перед приходом Дональда Трампа, он решил "по полной" навредить своему сменщику. Серия законов, которая, видимо, по расчету Петра Порошенко, должна загнать новую администрацию в Киеве в угол и не выпускать ее из антироссийского плена", - сказал Лавров в интервью РБК

По его словам, это законы – об образовании, об украинском как государственном языке, а также отмена законодательных актов, обеспечивавших права русскоязычных и других национальных меньшинств.

"Наверное, кто-то считает это расчётливым. Я полагаю, что так поступать в политике подло", - отметил российский министр.

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах. Его резко раскритиковали в РФ. По словам постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС – "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".