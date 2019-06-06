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РИА Новости

Лавров рассказал, как Порошенко навредил Зеленскому перед уходом

00:22
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко, приняв ряд законов перед уходом, решил навредить своему сменщику подобно тому, как поступил бывший американский лидер Барак Обама перед приходом президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад помалкивает по поводу законов, принятых Петром Порошенко в период его последней "судороги" перед тем, как он оставил свой пост. Как и Барак Обама перед приходом Дональда Трампа, он решил "по полной" навредить своему сменщику. Серия законов, которая, видимо, по расчету Петра Порошенко, должна загнать новую администрацию в Киеве в угол и не выпускать ее из антироссийского плена", - сказал Лавров в интервью РБК.
По его словам, это законы – об образовании, об украинском как государственном языке, а также отмена законодательных актов, обеспечивавших права русскоязычных и других национальных меньшинств.
"Наверное, кто-то считает это расчётливым. Я полагаю, что так поступать в политике подло", - отметил российский министр.
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По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС – "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".
Другой закон - об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу на Украине 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до 2020 года. В Москве считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
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