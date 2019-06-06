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РИА Новости
Туризм

Амстердам предлагает гостям необычную экскурсию - супруга-гида на один день

00:10
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© SputnikМолодожены
Молодожены
© Sputnik
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В Амстердаме появилась необычная экскурсия: туристам предлагается на один день связать себя узами брака с местным жителем и отправиться в краткосрочный медовый месяц для того, чтобы исследовать город, сообщает The Guardian.
В этот день гости смогут не только увидеть столицу Нидерландов, но и поближе познакомиться с менталитетом местных жителей. К тому же это хорошая возможность побывать в нетуристических районах города, где нет толп путешественников. Для справки: в прошлом году Амстердам посетило более 20 миллионов человек.
Ролевую игру - свадьбу с голландцем на один день - туристам предложили представители турбизнеса города. Так, пятого июня в церкви Постхорн состоялась массовая женитьба между туристами и местными жителями. Такое мероприятие стоит около 100 евро. В эту сумму входит свадьба и услуги жениха-гида на один день. Программы у всех разные: участники могут провести время в самых необычных ночных клубах города или увидеть сельскую жизнь близлежащих деревень. Все зависит от пожеланий.

"Туризм может предложить нечто большее, чем селфи на каналах, - говорит житель Амстердама Нико Малдер. - Я не говорю, что никто больше не пойдет в музей Ван Гога или Дом Анны, но очень приятно видеть туристов и жителей Амстердама приятно общающимися, нежели противостоящими друг другу".

Города мира. Амстердам
1 июня, 17:03
Власти Амстердама планируют ввести для туристов дополнительный сбор
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Винсент Ван ГогНидерландыТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмАмстердам
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