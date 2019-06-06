Амстердам предлагает гостям необычную экскурсию - супруга-гида на один день

В этот день гости смогут не только увидеть столицу Нидерландов, но и поближе познакомиться с менталитетом местных жителей. К тому же это хорошая возможность побывать в нетуристических районах города, где нет толп путешественников. Для справки: в прошлом году Амстердам посетило более 20 миллионов человек.

Ролевую игру - свадьбу с голландцем на один день - туристам предложили представители турбизнеса города. Так, пятого июня в церкви Постхорн состоялась массовая женитьба между туристами и местными жителями. Такое мероприятие стоит около 100 евро. В эту сумму входит свадьба и услуги жениха-гида на один день. Программы у всех разные: участники могут провести время в самых необычных ночных клубах города или увидеть сельскую жизнь близлежащих деревень. Все зависит от пожеланий.