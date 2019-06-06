Манлио Ди Стефано: призываем Запад к прагматичному диалогу с Россией

Спустя год после вступления в должность нынешнего правительства Италии объявленный в его программе курс на отмену антироссийских санкций остается одним из нереализованных пунктов "контракта", который заключили "Движение 5 звезд" и партия "Лига". О том, как Италия намерена содействовать возобновлению диалога между Россией и Европой, какие перспективные сферы сотрудничества могут открыться для Москвы и Рима в будущем и в чем Италия видит решение кризиса в Венесуэле, корреспонденту РИА Новости Александр Логунову рассказал заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано, который посетит Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

— Господин заместитель министра, вы примите участие в Петербургском международном экономическом форуме. Какие встречи запланированы у вас на полях этого мероприятия? Какие международные проблемы вы намерены обсудить с вашими коллегами из России и других стран?

— Италия всегда обеспечивала широкое и квалифицированное участие в форуме, который становится все более важной и значимой платформой для развития диалога между нашими компаниями и институтами в экономической, коммерческой и финансовой сферах.

В ходе моих встреч я намерен донести приверженность правительства Италии и наших органов власти дальнейшему развитию и продвижению нашего партнерства, потенциал которого по-прежнему не изучен полностью, в консолидированных отраслях (например, в энергетике), а также в различных новых областях, представляющих интерес.

В частности, я встречусь с министром торговли и промышленности (Денисом) Мантуровым и министром транспорта (Евгением) Дитрихом. Мои переговоры с членами российского правительства дадут возможность глубоко и серьезно обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, которое, несмотря на очень трудную международную картину, продолжает оставаться приоритетом для обеих стран и продолжает расти и укрепляться с каждым годом.

— Объем товарооборота между Россией и Италией вернулся к росту, широко известна взаимная ценность рынков наших стран. Какие отрасли, по вашему мнению, нам еще предстоит развивать, какие возможности наши страны еще могут предложить друг другу? Какой ущерб сейчас наносят промышленности и сельскому хозяйству Италии антироссийские санкции?

— Кризис 2014 года с обвалом цен на нефть и ослаблением рубля в сочетании с введением режима санкций и контрсанкций привел к резкому сокращению торговли между Россией и Италией. Тем не менее товарооборот снова растет в течение двух лет, даже если эти цифры все еще далеки от рекордных показателей 2013 года. В особенности это касается наших ведущих секторов: производство продуктов питания, моды, мебели и машиностроение.

В то же время мы знаем о проводимой в России программе модернизации и экономической дифференциации, которая также направлена на развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение эффективной сети инфраструктуры. С продолжением этого процесса возможности для наших компаний стали очень многочисленны: россияне высоко ценят знания, технологии и ноу-хау итальянских производителей. Именно сейчас наступает момент для того, чтобы привлечь продуктивные инвестиции и дополнить бренд "Сделано в Италии" продукцией "Сделано с Италией в России". Разные компании это поняли, и мы увидели много историй успеха. Поэтому я убежден, что в ближайшие годы мы сможем сделать еще больше, в том числе в развивающихся секторах, таких как механика, агропромышленный комплекс, фармацевтика, а также в менее изученных областях: зоотехнике, технологиях утилизации отходов, стартапах и инновациях.

— Ваш визит в Россию начинается после завершения кризиса не только в правительстве и парламентском большинстве Италии, но и внутри "Движения Пяти звезд", к которому вы принадлежите. Могут ли подобные противоречия помешать вам завершить выполнение правительственного контракта, в одном из пунктов которого говорится о необходимости отмены санкции в отношении РФ?

— Отмена санкций против России остается долгосрочной целью этого правительства и является темой, которой Италия остается приверженной в рамках Европейского союза и при диалоге со своими западными партнерами.

Мы не можем отрицать, что обострение напряженности, и не только в связи с украинским кризисом, делает достижение этой цели более проблематичным. В этой связи важно, чтобы со всех сторон, в том числе и с российской, были предприняты усилия по восстановлению атмосферы большего доверия. Нормализация отношений между Россией и Западом проходит через защиту международного права, а также признание доводов и интересов всех вовлеченных сторон.

— Как Италия намерена продвигать стратегию сотрудничества с Россией после выборов в Европейский парламент? По вашему мнению, может ли победа сил, считающихся пророссийскими в разных странах, способствовать повороту в политике ЕС в отношении Москвы?

— Европейские выборы привели к значительному пересмотру парламентских балансов, и нет никаких сомнений в том, что это будет иметь последствия для основных досье, обсуждаемых в Страсбурге. Следует признать, что ЕС продолжает обсуждать вопрос диалога с Россией и даже среди победителей выборов необязательно есть общие позиции в этом отношении.

Чтобы преодолеть сопротивление некоторых партнеров, мы полны решимости возобновить диалог между ЕС и Россией по менее спорным, но не менее актуальным вопросам. Я имею в виду, в частности, развитие контактов между гражданским обществом Европы и России, возобновление поддержки малого бизнеса РФ, интенсификацию обменов и сотрудничества в научно-технической и образовательной отраслях. Европа и Россия должны снова стать стратегическими партнерами.

— Часто говорят о европейской солидарности, но мы видим, что голос Италии в поддержку России является самым громким в Европе. Каким образом эта позиция может способствовать диалогу или, скажем, привести к тому, что другие страны Европы могут взять пример с Италии в случае, если она снимет часть санкций в одностороннем порядке?

— Отношения между Россией и Италией являются исторически прочными и плодотворными, основанными на признании различий и чувствительных вопросов в наших странах. Этот подход, если мы хотим быть прагматичными, на протяжении многих лет позволил нам устанавливать привилегированные отношения и превращать наше партнерство в стержень, который поддерживает диалог между Западом и Россией даже в самые сложные времена.

В этой связи я хотел бы напомнить, что в этом году отмечается 50-летие подписания первых исторических соглашений между ENI и Газпромом, то есть первых поставок газа из СССР в Италию, которые сделали Италию страной-первооткрывательницей в диалоге с СССР и открыл первое и важное окно в железном занавесе. Мы благодарны, прежде всего историческим итальянским компаниям — FIAT, ENI и так далее и их российским коллегам, которые были создателями и неутомимыми носителями этого климата взаимного доверия.

Учитывая эту сильную традицию, мы призываем наших западных партнеров к конструктивному и прагматичному диалогу с Российской Федерацией, которую мы считаем ценнейшим партнером для разрешения основных региональных и международных кризисов. На основных форумах, в которых мы участвуем, мы стремимся избегать обострения тона заявлений и взаимных действий. В интересах всех сторон воздержаться от позиций и действий, которые могут спровоцировать пагубные для всех эскалацию и игру с нулевым результатам.

С этой точки зрения наш призыв к способствующим разрядке напряженности действиям обращен как к западным странам-партнерам, так и Москве. Важно, чтобы с российской стороны поступали сигналы политической приверженности к прогрессу диалога в самых дискуссионных вопросах.

— В январе вы стали одним из первых представителей итальянского правительства, заявившим, что Италия не признает Хуана Гуаидо в качестве президента Венесуэлы. Не могли бы вы объяснить, какова сейчас позиция Италии по кризису в Венесуэле? Каким образом ваша страна будет содействовать его разрешению и какие пути выхода из него вы видите?

— Италия полностью разделяет позицию ЕС в отношении президентских выборов в мае 2018 года в Венесуэле. Как было объявлено в декларации 28 государств-членов, они были признаны недействительными, исходя из корректности, законности и справедливости их проведения и, следовательно, не дают возможность считать демократически легитимным их победителя Николаса Мадуро.

В соответствии с линией ЕС, правительство Италии полностью признает венесуэльскую Национальную Ассамблею, избранную демократическим путем в декабре 2015 года, и считает, что для выхода из кризиса мирным и демократическим путем венесуэльскому народу необходимо дать слово через проведение заслуживающих доверия новых выборов. Единственная разница между позицией Италии и других европейских правительств заключается в том, что Италия не пришла к официальному признанию Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Как следствие, мы активизировали свои действия в различных направлениях, начиная с международного, содействуя началу мирного политического диалога, направленного на проведение свободных президентских выборов.

В Европе Италия принимает активное участие в работе Международной контактной группы, главная цель которой заключается в содействии достижению мирного решения посредством скорейшей организации свободных, демократических и контролируемых на международном уровне выборов.

Как единственный собеседник, признанный обеими сторонами, мы считаем важным, чтобы контактная группа, в том числе через cпецпосланника ЕС по Венесуэле Энрике Иглесиаса, продолжила диалог с различными региональными и международными партнерами, в частности, со странами, которые имеют значительный вес, такими как Россия и США, с Группой Лима и с Норвегией, которая пытается предложить посредничество. Мы считаем, что важно поддержать результаты, достигнутые контактной группой к настоящему времени, включая доставку гуманитарной помощи по международным каналам ООН и Красного Креста.

— Нынешним летом ожидается визит в Италию российского президента Владимира Путина. Насколько вы знакомы с ходом его подготовки, программой и сроками? Каковы ваши ожидания от этой поездки? Каковы, на ваш взгляд, могут быть ее последствия для итальяно-российских отношений?

— Визит президента Путина в Италию станет особенно важным в нашем партнерстве в момент интенсивной фазы двустороннего политического диалога. В связи с этим я хотел бы напомнить о визите президента Италии Серджо Маттареллы в Москву в апреле 2017 года, поездке в Москву председателя Совета министров Джузеппе Конте в октябре прошлого года, а также многочисленные встречи министров иностранных дел обеих стран прошлой осенью.

Подобные встречи имеют важное значение для определения руководящих принципов развития двустороннего партнерства на предстоящие годы во всех областях, представляющих интерес (экономика, торговля, энергетика и культура), а также для утверждения и завершения напряженной работы последних месяцев. Я уверен, что обе эти цели будут в значительной степени достигнуты в ходе предстоящего визита президента Путина.