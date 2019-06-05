Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за предложения по Донбассу

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского объяснений по поводу возможного снятия экономической блокады с Донбасса.

Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады с ДНР и ЛНР на следующем заседании.

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария в Донбассе – это предательство национальных интересов нашего государства", - написал Порошенко в Facebook

При этом он заявил, что никогда не выступал против восстановления экономических связей, однако оно должно проходить в четком соответствии с национальными интересами Украины.

"Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО?", - добавил он.