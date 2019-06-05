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РИА Новости

Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за предложения по Донбассу

Вчера, 23:51
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© РИА Новости / РИА НовостиПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
© РИА Новости / РИА Новости
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского объяснений по поводу возможного снятия экономической блокады с Донбасса.
Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады с ДНР и ЛНР на следующем заседании.
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"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария в Донбассе – это предательство национальных интересов нашего государства", - написал Порошенко в Facebook.
При этом он заявил, что никогда не выступал против восстановления экономических связей, однако оно должно проходить в четком соответствии с национальными интересами Украины.
"Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО?", - добавил он.
В 2015 году украинские власти ввели пропускной режим с ДНР и ЛНР. Въехать на территорию непризнанных республик можно либо через пункты пропуска, либо через границу с Россией. В ЛНР действует единственный пешеходный пункт пропуска "Станица Луганска". Наблюдатели от ОБСЕ неоднократно заявляли, что транспортная и экономическая блокада может привести к гуманитарной катастрофе и призывали открыть больше пропускных пунктов.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
он уже никто..и требовать уже ничего не может.
6 июня, 00:25
Юра Белов
1000000
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