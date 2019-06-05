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РИА Новости

Европейский эксперт оценил итоги визита Зеленского в Брюссель

Вчера, 23:17
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© Francois LenoirПрезидент Украины Владимир Зеленский и Председатель Европейского совета Дональд Туск в Брюсселе. 5 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и Председатель Европейского совета Дональд Туск в Брюсселе. 5 июня 2019
© Francois Lenoir
Президент Украины Владимир Зеленский и Председатель Европейского совета Дональд Туск в Брюсселе. 5 июня 2019
БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель был призван показать, что Киев хочет для обеспечения своей безопасности более тесного сотрудничества с НАТО, а также намерен заручиться поддержкой ЕС для оказания давления на Россию посредством санкций, считает эксперт Центра исследований проблем мира и безопасности Дени Жакмен.
Зеленский 4-5 июня совершил в Брюссель свой первый зарубежный визит в качестве главы государства.
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"Первый итог - это продолжение евроатлантической интеграции. Выбор Брюсселя в качестве первого официального визита является важным символом. Зеленский ясно дал понять, что безопасность Украины требует более тесного сотрудничества с НАТО. Учения с НАТО готовятся в Черном море, в частности, Sea Breeze, и это зона, которая становится стратегической для НАТО", - сказал исследователь.
Он также отметил слова Зеленского о том, что тот "приезжает в Брюссель искать поддержку и способ оказать давление на Россию, в том числе санкции ЕС".
"Риторика по отношению к России жесткая, а разница с Порошенко будет заключаться в отношении к населению Донбасса, проживающему на оккупированных территориях", - полагает он.
"На уровне ЕС коммуникация, похоже, была немного менее обильной, но темы остаются прежними - безопасность на востоке и реформы", - отметил эксперт.
По его мнению, Зеленский "также подтвердил, что евроатлантическая интеграция Украины является основной динамикой, хотя в сообщении ЕК говорилось о "сотрудничестве", а не об интеграции, поскольку последняя в значительной степени преждевременна", - сказал Жакмен.
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Зеленский заявил во вторник в Брюсселе о желании придать импульс сотрудничеству с НАТО на фоне "российской агрессии", которая, по его мнению, остается вызовом для евроатлантической безопасности. Ранее он также выражал надежду на сохранение санкций ЕС в отношении РФ.
В декабре прошлого года ЕС обнародовал решение о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода, до 31 июля 2019 года. На саммите ЕС в конце июня этого года главы государств снова поднимут вопрос о продлении ограничительных мер.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
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Ситуация на УкраинеБрюссельНАТОЕвросоюзВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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